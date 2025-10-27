Культура

Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в научно-практической конференции «Реставрация монументальной живописи в Эрмитаже. Связь времен», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея

Событие проходило в Санкт-Петербурге в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» Государственного Эрмитажа и было приурочено к 70-летней годовщине Лаборатории научной реставрации монументальной живописи.

Участники научной конференции обсудили вопросы изучения, сохранения, реставрации и консервации настенных росписей из археологических раскопок, памятников монументально-декоративного прикладного искусства музейного хранения, опыт реставрации движимых и недвижимых памятников культурного наследия.

Художники-реставраторы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова выступили с докладом «Работы Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1959–1962 гг. «в Домантовой стене» (по материалам коллекции фрагментов стенописи из Псковского музея-заповедника)». Они осветили историю появления руинированной монументальной живописи в псковском музее и этапы работы с ней в реставрационной мастерской.

Доклад старшего научного сотрудника сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Андрея Шершеневича «Проект реставрации церкви Николы со Усохи Ю.П. Спегальского и его значение для последующих реставрационных работ в храме» посвятили послевоенному спасению и возрождению выдающегося памятника псковской средневековой архитектуры.