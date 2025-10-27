Культура

Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября

Псковская Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва приглашает на вечер поэзии Геннадия Кононова «И я, прикоснувшийся к синему тому…» завтра, 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной библиотечной системе Пскова.

Геннадий Кононов (1959-2004) – родился в Пыталове Псковской области, преподавал в Пскове русский язык и литературу, писал стихи, которые были опубликованы в журналах «Юность», «Москва», «Русская провинция», «Литературная учеба», в альманахах «Истоки», «Третье дыхание», «Скобари», «Приют неизвестных поэтов», в газетах «Литературная Россия» и «Трибуна».

Вечер его памяти проведёт друг Геннадия Кононова, доцент ПсковГУ, кандидат филологических наук и музыкант Вадим Андреев. На этот раз он пройдёт по «пушкинскому следу» в поэзии Кононова, чтобы вместе с почитателями творчества псковского поэта ответить на вопрос, кем является Пушкин для современных литераторов – вдохновителем или раздражителем.

Стихотворения Геннадия Кононова и песни на его стихи исполнят студенты ПсковГУ и рок-группа «Отцы и дети».

Вечер начнётся в 18:00 в актовом зале Историко-краеведческой библиотеки. Вход свободный, запись на мероприятие по телефону: 8 (8112) 33-11-23