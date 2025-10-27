Культура

«В единстве наша сила»: на праздничную программу 4 ноября приглашают псковичей в Дом офицеров

Псковичей приглашают на большой праздничный концерт «В единстве наша сила». На сцене выступят лучшие творческие коллективы Пскова и области, а также специальные гости: ансамбли «Хлопцы поселковые» и «Андраджэнне» из Республики Беларусь, чьи зажигательные выступления никого не оставят равнодушными. Особым подарком станет выступление Хамида Реза Даду – виртуозного музыканта, композитора и исполнителя на иранских народных инструментах, чья музыка покоряет сердца с первых нот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Вход на концерт осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома офицеров. Количество мест ограничено, поэтому организаторы призывают псковичей поторопиться.

В рамках праздника пройдет ряд мероприятий. Будет представлена необычная выставка «Одного предмета», где в центре внимания окажется кукольная пара в русских народных костюмах. Эти искусно выполненные куклы – не просто игрушки, а настоящие произведения искусства, отражающие богатство и красоту народной традиции. Это возможность окунуться в мир старинных ремесел и почувствовать связь времен.

Культурный диалог развернется за круглым столом «Разные, но не чужие – мир через культуру». Творческая группа, объединяющая инициативных представителей Дома офицеров и Областного центра народного творчества, в диалоге с представителями национальных общественных организаций Псковской области обозначит яркие событийные точки для повышения эффективности совместной деятельности. Встречи за круглым столом – это живой диалог, конструктивные идеи и новые горизонты сотрудничества в направлении сохранения и развития национальных культур, укрепления межнационального согласия.

Участники, прошедшие мастер-класс по приготовлению аутентичных начинок для русских пирогов и узнавшие о традиционных формах их оформления, завершат обучение праздничным чаепитием с собственноручно приготовленными угощениями в атмосфере стилизованных фотозон.

Дом открывает двери для совместного праздника «День народного единства».