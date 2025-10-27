Культура

Выставку Музея Победы о военном параде 1941 года увидят псковичи

4 ноября на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки откроется мультимедийная выставка московского Музея Победы «С парада – на фронт». Электронная экспозиция приурочена к 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Выставка демонстрируется в рамках международного проекта «Территория Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Изображения: ФГБУК «Музей Победы»

«Проведение парада имело огромное значение для поднятия морального духа не только армии, но и всей страны. Электронная выставка не только откроет малоизвестные страницы истории парада на Красной площади, но и расскажет о военных парадах, которые 7 ноября 1941 года прошли еще в двух городах - в Куйбышеве (современная Самара) и Воронеже», - отметили в Музее Победы.

В электронной экспозиции представят около 100 оцифрованных документов - фотографии, карты, плакаты, газетные статьи. Подборку дополнят тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены маскировке Кремля и других столичных зданий, заседанию Моссовета накануне парада, которое проходило на станции метро «Маяковская», организации обороны столицы.





На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт. В онлайн-экспозицию вошли и малоизвестные фотографии марша в Куйбышеве, где в те дни находилась дипломатическая столица СССР.

«Военный парад 7 ноября 1941 года имел огромный моральный эффект, демонстрируя всему миру несгибаемое мужество народа, у стен столицы которого стоял враг», - отметили в Музее Победы.

Все желающие смогут посмотреть выставку до 7 декабря.