Культура

Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью

Псковский-музей заповедник приглашает отправиться в познавательное путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу», Примостью и Званице 2 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Именно эти исторические места Пскова с необычными названиями станут главными точками маршрута экскурсии «Городские истории. Запсковье».

Посетителей ждут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах, а также людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах, врачах и героях романтических историй.

Бонус от музея – знакомство с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.