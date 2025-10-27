Культура

В главном зале Городского культурного центра Пскова завершили реконструкцию. ФОТО

В главном зале Городского культурного центра завершили реконструкцию, сообщил в Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Проведенные работы соединили бережное сохранение культурного наследия с современными решениями, отметил градоначальник. В ходе реконструкции специалисты отреставрировали исторические элементы, включая оригинальную лепнину. Теперь зал представляет собой современное пространство с амфитеатральной планировкой, рассчитанное на более чем 400 зрителей. Новая конфигурация гарантирует каждому посетителю отличный обзор сцены.

Особой изюминкой обновленного зала стали интерактивные экраны, расположенные на сцене. Они создают 3D-эффект, открывая широкие возможности для проведения разнообразных мероприятий и придавая выступлениям новое измерение.

1 ноября в обновленном пространстве состоится первый концерт, начало в 17:00.