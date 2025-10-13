Псковcкая обл.
Культура

Количество мест в главном зале псковского ГКЦ после ремонта вырастет до 412

13.10.2025 15:29|ПсковКомментариев: 0

Количество мест в главном зале Городского культурного центра в Пскове после капитального ремонта увеличится с 350 до 412. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. 

«Все основные ремонтные работы завершены. Ждем в настоящий момент поставку кресел, будем устанавливать, а после готовы будем работать. Все работы идут в графике, объект будет сдан вовремя», — отметил он.

По словам Алексея Несмашного, новое обустройство амфитеатра позволит значительно улучшить условия для зрителей.

«На сегодняшний день нами запланировано 412 посадочных мест. Будут установлены новые кресла. Собственно, вот сейчас это и является у нас финальным штрихом», — подытожил заместитель главы администрации. 

Ранее сообщалось, что после завершения этих работ планируют отремонтировать также и малый зал ГКЦ. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru