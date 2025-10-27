Культура

Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре

В ноябре в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся пять концертов органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиша и фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

Первый из них ансамблевый под названием «От барокко до модернизма» пройдёт в понедельник 3 ноября в 17:00. В нём примут участие молодые петербуржские музыканты Владимир Рыбаков (орган) и Михаил Агарков (виолончель), студенты Санкт-Петербуржской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов.

Второй органный концерт под названием «От Баха до рока» состоится в воскресенье 9 ноября в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступит виртуозный петербуржский органист Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Эхо столетий» пройдёт в воскресенье 16 ноября в 17:00. В нём выступит петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской академии музыки на кафедре «Органа и клавесина», лауреат международных органных конкурсов.

Четвёртый органный концерт состоится в субботу 22 ноября в 17:00. В нём со своей интересной программой «Шедевры европейской классики» выступит петербуржская органистка Галина Ельшаева, главный органист Евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила (Санкт-Петербург).

И в последнее воскресенье 30 ноября в 17:00 состоится пятый органный концерт. В нём со своей программой «Два взгляда на орган: Германия и Франция» выступит петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальности «Орган» кафедры «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

Храм открывается за 45 минут до начала выступления.

Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.