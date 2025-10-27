Культура

Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО

Открытие выставки «Сквозь тернии к звездам», посвященной 100-летию одного из ярких представителей ленинградской живописной школы Владимира Малевского, состоялось 1 ноября в Псковской музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«2025 год для нашего музея оказался особенным. В этом году исполняется сто лет со дня рождения наших великих художников. Сегодня ярчайший аспект нашей культуры - это столетие Владимира Малевского», - сказала заместитель генерального директора музея Эльвира Королева.

«Володя вообще-то из семьи потомственных военных. Его дед был полковником царской армии. Отец закончил, до революции еще, Артиллерийское училище, либо академию, это мы точно не выяснили. Но он участвовал в освобождении от интервенции в Первую мировую войну, был ранен. Володя, можно сказать, повторил его судьбу. Он же учился в начале блокады Ленинграда в железнодорожном техникуме, во время блокады ушел на фронт», - рассказал племянница, популяризатор и хранитель творчества Елена Каторгина. Владимир Малевский прошел путь от своих предшественников и учителей до самобытного творчества, оставив в наследство российскому искусству богатство, еще неоцененное вполне.

На выставке представлено 107 живописных и графических работ из собрания семьи художника. Выставку подготовила его племянница, популяризатор и хранитель творчества Елена Каторгина – музыкант, концертмейстер Академии балета им. А.Я. Вагановой, многие годы занимающаяся систематизацией и изучением наследия Владимира Малевского.

В состав выставки также вошли три работы художника из собрания Псковского музея-заповедника: «Лыжница» (1965 г.), «Поруганная святыня» (1968 г.), «Семья» (1978-1980 гг.) – переданные Еленой Каторгиной в дар в 2018 году.

Выставка будет доступна для посетителей на цокольном этаже картинной галереи псковского музея с 2 ноября.