Псковский музей-заповедник приглашает на мероприятия 4 ноября

4 ноября в Псковском музее-заповеднике пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства, сообщил музей в своем Telegram-канале.

Изображение: Telegram-канал «Псковский музей-заповедник»

В 11:00 начнется мастер-класс по росписи деревянной ложки в «Мастерство манерное» по адресу Комсомольский пер., 7.

В 11:30 состоится экскурсия по Картинной галерее, а в 12:00 и 16:00 — экскурсии по Поганкиным палатам.

Также в 13:00 пройдет экскурсия по Спасо-Преображенскому собору, а в 14:00 — по Приказной палате в Кремле.

В 15:00 запланирован мастер-класс по росписи деревянной ложки.

В 13:00 проведут экскурсию по Палатам у Сокольей башни.

В 14:00 состоится экскурсия по экспозиции «Псков в годы ВОВ».

Бесплатная экскурсия по Картинной галерее требует предварительной записи.

Контактный телефон для записи — +78112331535, +78112331603 и +78112331065.