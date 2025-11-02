Псковский музей-заповедник приглашает на мероприятия 4 ноября

4 ноября в Псковском музее-заповеднике пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства, сообщил музей в своем Telegram-канале.
Изображение: Telegram-канал «Псковский музей-заповедник»
В 11:00 начнется мастер-класс по росписи деревянной ложки в «Мастерство манерное» по адресу Комсомольский пер., 7.
В 11:30 состоится экскурсия по Картинной галерее, а в 12:00 и 16:00 — экскурсии по Поганкиным палатам.
Также в 13:00 пройдет экскурсия по Спасо-Преображенскому собору, а в 14:00 — по Приказной палате в Кремле.
В 15:00 запланирован мастер-класс по росписи деревянной ложки.
В 13:00 проведут экскурсию по Палатам у Сокольей башни.
В 14:00 состоится экскурсия по экспозиции «Псков в годы ВОВ».
Бесплатная экскурсия по Картинной галерее требует предварительной записи.
Контактный телефон для записи — +78112331535, +78112331603 и +78112331065.