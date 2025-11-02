Псковcкая обл.
От яблока до яблони
Культура

Первые экскурсии стартовали для гостей «Ночи искусств» в Псковском музее

03.11.2025 19:25|ПсковКомментариев: 0

Насыщенная программа началась в музейном квартале Псковского музея-заповедника в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Под общим девизом «В единстве культур – сила народа» организаторы подготовили для посетителей различные авторские экскурсии и уникальную концертную программу. Первые экскурсии уже стартовали в стенах музея. Научные сотрудники знакомят гостей мероприятия с особенностями творчества и судьбами Софьи Закликовской, Василия Купцова, Анны Липорской, работы которых выставлены в Картинной Галерее. Параллельно в Паганкиных палатах реализованы тематические программы «Тайны псковского кошеля», «Рубль свеча и заморское сукно», «Заступники Земли Русской». Посетить их можно до 21:30.

 

В рамках «Ночи искусства» запланированы также акустические сеты «Живые ритмы искусства» мульти инструменталиста Марии Анисимовой и вокальный концерт «Осень музыкой звучала» лауреата всероссийских и международных конкурсов Настасьи Петровой.

Источник: Псковская Лента Новостей
