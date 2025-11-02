Культура

Пушкинский заповедник приглашает псковичей на «Гляделки-посиделки»

Новый фольклорный проект «Гляделки-посиделки» анонсирует в ноябре Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этого проекта запланировано несколько выступлений сотрудников музея перед жителями и гостями областного центра. Так, 13 и 27 ноября в псковской усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), самодеятельные артисты музейного театра кукол «Петрушкина баловня» сыграют спектакль «Колобок». В основу этого представления легла народная сказка, как её могли рассказывать на вечёрке в пушкинском Святогорье, превращая обычные бытовые предметы — клубок пряжи, носовой платочек, шапку-ушанку и даже старую, разлохмаченную метлу — в действующих лиц этой известной всем истории. По окончании спектакля всех зрителей, как на настоящей вечёрке, ждут песни и танцы.

А 20 ноября гостям усадьбы представят новую фольклорную программу «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...».

«Не только пряли, да песни пели, а и сказки сказывали. А сказки то не простые — всё про барина нашего, Ляксандру Сергэича. Уж и много в местах этих заповедных таких сказок гуляет, а то ли сказки это, то ли быль — судить вам», — сообщают авторы и исполнители необычного действа в афише, подготовленной к этому событию.

Как уточнили в музее, новая фольклорная программа предполагает, что её участники не только услышат сказочные истории (они звучат на местном, святогорском говоре), но и поиграют в народные игры пушкинского времени — из всего их множества выбраны именно те, которые будут интересны подросткам и молодёжи, то есть старшим школьникам и студентам.

Подробную информацию о новом проекте можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».