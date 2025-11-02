Удмуртский танец и живопись народов Севера: в Пскове прошла игра «Объединяющая народы» 

Всероссийская историческая игра «Объединяющая народы» от регионального штаба 80-летия Победы в рамках празднования Дня народного единства состоялась в псковском Доме молодежи 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Игра прошла в формате квеста. Команды знакомились с нематериальным культурным наследием народов России на различных тематических станциях. Участники повторяли удмуртский народный танец на станции «Праздник», изучали блюда народов России на станции «Кухня», занимались художественной росписью на втором этаже и знакомились с народными костюмами, а также выполняли задания с народными приметами на третьем этаже: волонтеры зачитывали краткую историю, после чего командам давали 7-8 минут на выполнение заданий.
Каждая команда получила маршрутный лист и специальный журнал, который участники заполняли в процессе наклейками, получаемыми на каждой станции от волонтеров.
«В самом начале игры каждой команде выдан журнал, благодаря которому участники могут почувствовать себя журналистами, на каждой станции получая наклейки и полезную информацию. По итогу игры команды создадут праздничный выпуск журнала в цветной печати, красивый, интересный, чтобы потом забрать с собой и получше все изучить», — добавила Елизавета Зиязова.
Участниками игры стали представители Юнармии из города Пскова, а также Общественный совет налоговой службы, всего было пять команд, возраст участников — от 14 лет и старше.