Культура

Удмуртский танец и живопись народов Севера: в Пскове прошла игра «Объединяющая народы» 

06.11.2025 18:08|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская историческая игра «Объединяющая народы» от регионального штаба 80-летия Победы в рамках празднования Дня народного единства состоялась в псковском Доме молодежи 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игра прошла в формате квеста. Команды знакомились с нематериальным культурным наследием народов России на различных тематических станциях. Участники повторяли удмуртский народный танец на станции «Праздник», изучали блюда народов России на станции «Кухня», занимались художественной росписью на втором этаже и знакомились с народными костюмами, а также выполняли задания с народными приметами на третьем этаже: волонтеры зачитывали краткую историю, после чего командам давали 7-8 минут на выполнение заданий.

«Основная цель данной игры — сделать упор не на историю праздника, а именно на дружбу народов, чтобы ребята познакомились с культурой других народов, других республик, других областей и смогли получше узнать их историю и культуру. На одной станции ребятам, например, предложили разукрасить кокошник, русский народный костюм, сделать из подручных средств самим либо разукрасить, либо сделать аппликацию. На одной станции необходимо повторить движение удмуртского танца, на другой станции нужно повторить живопись народов Севера, разрисовать блюдца. Также немножко поговорили о народных приметах, проверили ребят на внимательность, и еще одна станция посвящена национальным блюдам», — рассказала специалист отдела патриотического воспитания и молодежных проектов Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зиязова.

Каждая команда получила маршрутный лист и специальный журнал, который участники заполняли в процессе наклейками, получаемыми на каждой станции от волонтеров.

«В самом начале игры каждой команде выдан журнал, благодаря которому участники могут почувствовать себя журналистами, на каждой станции получая наклейки и полезную информацию. По итогу игры команды создадут праздничный выпуск журнала в цветной печати, красивый, интересный, чтобы потом забрать с собой и получше все изучить», — добавила Елизавета Зиязова.

 

Участниками игры стали представители Юнармии из города Пскова, а также Общественный совет налоговой службы, всего было пять команд, возраст участников — от 14 лет и старше.

Источник: Псковская Лента Новостей
