Культура

В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры»

28 специалистов приступили к работе в Псковской области благодаря программе «Земский работник культуры». Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

По словам губернатора, Псковская область полностью выполнила квоту Минкульта России по количеству привлечённых специалистов. Все 28 победителей конкурсного отбора трудоустроены и уже получили единовременную выплату в миллион рублей.

В дома культуры и детские школы искусств пришли четыре выпускника колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Также в Псковскую область приехали специалисты из Ленинградской, Архангельской, Пензенской областей и даже Республики Крым.

«В следующем году планируем привлечь ещё 10 специалистов. А к федеральной выплате добавим единовременную региональную – в размере 100 тысяч рублей», - пишет Михаил Ведерников.