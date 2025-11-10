Культура

Этнофестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» номинирован на премию «Признание и влияние»

Впервые на премии «Фонтанка.ру – Признание и влияние» учреждена специальная номинация – «Событие года в «Серебряном ожерелье», посвященная самым интересным, востребованным и креативным мероприятиям регионов в 2025 году. Международный этнофестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», который проходит в деревне Сигово Печорского района, стал номинантом этой премии, следует из списка претендентов от «Фонтанка.ру».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Шорт-лист из 10 событий составлен редакцией городского портала совместно с аппаратом полномочного представителя президента РФ в СЗФО и Рабочей группой проекта «Серебряное ожерелье».