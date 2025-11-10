Псковcкая обл.
Культура

Концерт авторской песни «На кончиках пальцев дрожит тишина…» дадут в Пскове

11.11.2025 16:49|ПсковКомментариев: 0

Концерт авторской песни в традициях барочной классической музыки «На кончиках пальцев дрожит тишина…» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

Центральной темой вечера станет хрупкая грань между безмолвием и звучанием. «Каждый звук рождается из тишины, умирает в тишине и окружён тишиной… Из тишины молчания приходят и слова. Мы приглашаем вас прислушаться к тому, как музыка и поэзия дополняют друг друга, раскрывая скрытые смыслы и пробуждая глубокие переживания», — отмечается в анонсе.

Концерт представит результат совместной работы автора стихов и песен Андрея Васильева (гитара) и музыканта губернаторского филармонического оркестра Александра Назарова (скрипка). В программе прозвучат авторские композиции в традициях барочной и классической музыки, где гитарные переливы и скрипичные партии станут аккомпанементом для проникновенных текстов.

Начало концерта в 15:00. 

Источник: Псковская Лента Новостей
