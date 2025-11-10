Культура

Андрей Мартьянов: Центральную площадь города не должна занимать конкретная личность

Вопрос установки памятников на центральной площади Пскова требует более глубокого общественного обсуждения. И конкретная личность не может занимать это место. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал скульптор, автор памятника князю Довмонту Андрей Мартьянов.

В 2009 году администрация Псковской области объявила конкурс на лучший эскизный проект реконструкции площади Ленина в Пскове. Решение о реконструкции тогда принял губернатор Андрей Турчак. Однако до реализации проектов дело так и не дошло.

«Я даже и не знал, что эта локация была предложена для установки памятника. Где-то в прессе что-то я подобное читал, но, на мой взгляд, преждевременно ставить и снимать памятники — должен быть посыл от общества», — сказал Андрей Мартьянов.

По мнению скульптора, центральная площадь не должна быть занята какой-либо одной личностью.

«Даже если мы начнем сейчас размышлять о великих людях Псковщины, достоин ли Довмонт занять это место? Достойна ли очередная княгиня Ольга? Или, может быть, давайте поставим воеводе Шуйскому, который защитил наш город? В общем-то, тут однозначно сказать нельзя. Это все равно будут какие-то споры», — добавил скульптор.

Андрей Мартьянов озвучил альтернативу установке памятников отдельным личностям. Он предлагает создание обобщенного монумента, который бы символизировал совокупный вклад всех тех, кто на протяжении многовековой истории города играл ключевую роль в его становлении и развитии.

«Одна из моих идей — сделать некий памятник псковичам, людям, которые создали наш город, которые трудились над ним, то есть над Кремлем, храмами, неким псковским людям различных профессий. Это могут быть и архитекторы, и реставраторы, и иконописцы, и кузнецы, и, безусловно, каменщики. Может быть, когда-нибудь идея воплотится», - заключил спикер.