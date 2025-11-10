Культура

Великолукский ветеран МВД стал самобытным художником

С профессиональным праздником поздравили великолукские полицейские ветерана ведомства Василия Фомина, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки - начальник отделения по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев, старший специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант Андрей Цветков и председатель первичной общественной организации ветеранов органов внутренних дел города Великие Луки Валентина Бызова посетили майора милиции в отставке Василия Фомина.

Василий Фомин продемонстрировал гостям новые картины, которые сам и создает несмотря на почтенный возраст. В ведомстве рассказали, что серьезно живописью Василий Фомин увлекается уже не один десяток лет. За это время написал немало картин, которые отличает незаурядное мастерство, хотя он и не является профессиональным художником. Ряд из них украшают сегодня музеи разных организаций.

Василий Фомин – большой труженик: много лет отдал он службе в органах внутренних дел. И теперь с такой же энергией, самоотдачей и увлеченностью реализовывает себя в творческой деятельности. Занятие живописью открывает для него широкие горизонты для самовыражения и помогает сохранять душевное равновесие.

«На картинах нашего земляка можно увидеть впечатляющие пейзажи и представителей животного мира Псковщины. Большое место в его творчестве занимают родные Великие Луки, город на Ловати, где он живет уже давно. В его работах подкупает любовь к природе, искренность и доброта. Коллеги тепло поздравили ветерана с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сердечно поблагодарили его за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, пожелали мирного неба и доброго здоровья. И, конечно, новых творческих удач! Василию Петровичу вручили подарки от коллектива великолукской полиции», - рассказали в полиции.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 10 ноября.