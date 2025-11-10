Культура

На псковских иконах обучаются студенты Московской духовной академии

Экспозиция псковского музея «Живопись древнего Пскова» стала творческой площадкой для студентов 2-го курса иконописного факультета Московской духовной академии (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, город Сергиев-Посад), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Произведения псковской иконописной школы «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» (XVI в.), «Чудо Георгия о змие и мученики Власий, Фрол и Лавр» (XVI в.), «Святой Николай чудотворец в житии» (XV в.) и другие стали первым опытом для юных художников. Они обучались передавать цвет, форму и композиционные решения древнерусской живописи.

Работа по воссозданию икон, исполненная с трепетом и любовью, заняла месяц, как поделились сами студенты.