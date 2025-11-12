Культура

В Пскове состоится поэтический вечер с участием защитников Отечества

Поэтический вечер с участием защитников Отечества пройдёт в исторических Пороховых палатах Псковского кремля 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие объединит на одной площадке местных молодых литераторов и особых гостей — представителей фонда «Защитники Отечества», участников СВО и ветеранов боевых действий.

Приглашённые гости прочтут для публики как собственные произведения, так и стихотворения известных авторов.

Как отмечает организатор поэтического вечера Мария Каменская, все желающие смогут присоединиться в качестве слушателей, чтобы провести ноябрьский вечер в тёплой и душевной обстановке.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный для всех желающих, однако обязательна предварительная регистрация.

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнёрами вечера выступят фонд «Защитники Отечества» Псковской области, социально-культурный центр «Троицкий» и школа адаптивного спорта Псковской области.