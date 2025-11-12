Псковичи стали одними из первых участников конкурса рисунков «Ёлки Победы» 

Жители Псковской области стали одними из первых участников международного конкурса «Нарисуй "Ёлку Победы"», который организует Музей Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии здесь и далее: пресс-служба Музея Победы
Конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие как опытные художники, так и начинающие авторы. Лучшие работы станут основой коллекционной серии новогодних открыток.
Организаторы уже получили более 8,5 тысячи новогодних открыток. Участники показали ёлку 1945 года, праздничные традиции фронтовиков и семейные обычаи в годы войны. Для конкурса принимают работы в различных техниках: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и другие. В номинацию «Ёлочная игрушка 1945 года» принимают фотографии поделок. Работы оценивают в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет.
В текущем году появилось несколько новых номинаций от партнёров конкурса. Российская государственная детская библиотека учредила специальную номинацию «Книжная обложка». Авторам предлагают создать иллюстрацию для книги, посвящённой 80-летию Победы, и придумать её название, а также, при желании, краткую аннотацию.
Победитель спецноминации АО «Марка» получит оригинальный подарок — его работа станет образцом для маркированной карточки с технологией дополненной реальности. Эти карточки распространяют в почтовых отделениях и в сети салонов «Коллекционер».
2 декабря на сайте Музея Победы откроют виртуальную выставку с работами участников. Пользователи смогут выбрать и проголосовать за понравившуюся открытку до 10 декабря, а также отправить её по электронной почте. Работы с наибольшим числом голосов получат «Приз зрительских симпатий».
Итоги конкурса подведут 12 декабря на церемонии награждения, которая пройдет одновременно с открытием новогодней выставки в Музее Победы. Победители получат подарки от партнёров и авторский экземпляр коллекционных открыток, все участники получат именные сертификаты.
Организаторы конкурса — Музей Победы, фонд Оксаны Федоровой, Российская государственная детская библиотека, АО «Марка», «Движение Первых», «Волонтёры Победы», Юнармия, фабрика «Иней», Московская усадьба Деда Мороза, «ВКонтакте», ТРК «Звезда», газета «Аргументы Недели» и РИА «АОН».