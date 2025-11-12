Псковcкая обл.
Культура

Усадьбы Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Ростовых в новом фильме Сергея Урсуляка

14.11.2025 14:26|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжается подготовка к съёмкам художественного фильма «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

 
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 13 ноября, художники и декораторы снова приезжали в музей-заповедник — на этот раз не просто осмотреть съёмочные локации, а детально распланировать работу над теми или иными сценами, выполнить необходимые замеры, уточнить перечень реквизита и проверить подъездные пути к выбранным пейзажным точкам.
 
 

В музее уточнили, что в будущем фильме мемориальные усадьбы «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Отрадное, куда семейство Ростовых приезжает из горящей Москвы.

Напомним, что художественный фильм «Война и мир» снимает киностудия «Москино» по заказу федерального канала «Россия 1» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Начало основных съёмок запланировано на 2026 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
