Усадьбы Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Ростовых в новом фильме Сергея Урсуляка

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжается подготовка к съёмкам художественного фильма «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка.
Фото: музей-заповедник «Михайловское»
В музее уточнили, что в будущем фильме мемориальные усадьбы «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Отрадное, куда семейство Ростовых приезжает из горящей Москвы.
Напомним, что художественный фильм «Война и мир» снимает киностудия «Москино» по заказу федерального канала «Россия 1» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Начало основных съёмок запланировано на 2026 год.