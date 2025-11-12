Культура

Псковский музей приглашает на новогодние программы

Псковский музей-заповедник приглашает школьные классы и организованные группы на интерактивные новогодние программы в декабре и январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок 7) пройдёт интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го». Записаться на программу можно по номеру +78112331390 (доб. 1).

Во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого 2) проведут сразу несколько программ. Здесь пройдут интерактивные программы «Вертеп: рождественский спектакль», «До Нового года не трогать!» и «Белая скатерть Рождества». Задать вопросы и записаться на программы можно по номерам +78112292260; +78112292259.

В приказной палате Псковского кремля пройдёт песня интерактивная программа «Новогодняя канцелярия». Запись по номеру +78112331065.