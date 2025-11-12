Культура

Завершилась всероссийская этнографическая экспедиция в Псковской области

Всероссийская этнографическая экспедиция в Псковской области успешно завершена, сообщили в группе музея-заповедника «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

С 30 сентября по 5 октября 2025 года Псковский областной центр народного творчества совместно с Государственным российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова проводил всероссийскую этнографическую экспедицию по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния Псковской области.

4 октября экспедиционная группа работала над фиксацией материалов по объекту «Песенная традиция малочисленного народа сето».

По итогам этой работы на имя директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталии Петровны Дубровской поступило благодарственное письмо, в котором Псковский областной центр народного творчества выразил особую благодарность за профессионализм и теплое участие сотрудникам отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» – Хелье Маяк и Малле Богачевой.

«Ваши сотрудники проявили высокий профессионализм, ответственность и готовность к взаимодействию. Их поддержка и компетентность помогли сотрудникам Псковского областного центра народного творчества показать культуру Псковской области на должном уровне. <…> Мы высоко ценим взаимодействие в Вами и уверены, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет столь же успешным и взаимовыгодным», – говорилось в письме за подписью директора центра Натальи Беловой.

Сотрудники музея выразили благодарность всем участникам и организаторам экспедиции.