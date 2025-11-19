Культура

Финалистки конкурса «Мисс и Миссис Псков-2025» продемонстрировали свои таланты. ФОТО

Шоу талантов от финалисток главного фестиваля красоты региона «Мисс и Миссис Псков-2025» состоялось в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Финалистки выступили с разнообразными номерами, в которых показали себя с творческой стороны, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

Программа вечера была насыщенной и разнообразной. Открыла конкурс Анастасия Гулина с проникновенным монологом. Зрители увидели современный парный танец от Марины Радионовой и вокальное выступление Мирославы Милой. Светлана Жилкина представила уникальный показ с элементами танца, а Полина Павлова — яркий танцевальный номер.

Среди других запоминающихся выступлений — проникновенный номер Валерии Мариука, виртуозная игра на ложках в сопровождении танцевального коллектива от Екатерины Починской и восточный танец от Кристины Бесединой, которая также подарила жюри картину, созданную своими руками. Оксана Дегтяренко устроила показ сумок ручной работы, а Юлия Захарченко в дуэте с партнером совместила игру на скрипке, монолог и танец.

По итогам этого конкурса испытания «Мисс талант» признана Алина Жолобова. Второе место заняла Полина Павлова, третье — Мирослава Милая. «Миссис талант» стала Светлана Жилкина, второе и третье место получили Галина Носкова и Анастасия Гулина.

Все шесть лидеров конкурса талантов получили путевки в финал, где и смогут показать свои номера на большой сцене.

Оценивало выступления участниц представительное жюри, в состав которого вошли титулованные обладательницы корон прошлых лет: Кристина Ларченко (Миссис Россия 2024 гран-при), Алена Силина (Королева Северо-Запада 2024), Сабина Павликова (1-я Вице-Миссис Россия 2025), Ирина Волкова (Миссис Псков 2024), Виктория Виноградова (Миссис Зрительских симпатий 2025), Татьяна Крылова (Миссис Великие Луки Гран При 2024), Светлана Шумейко (обладательница титула Grandma Planet) и Алина Гончарова (Миссис Северо-Запад curve 2025).

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» пройдет 22 ноября в СРП «Простория».