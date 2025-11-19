Культура

«Гляделки-посиделки» устроили в Пскове музейщики из «Михайловского». ФОТО

В рамках нового фольклорного проекта «Гляделки-посиделки», подготовленного в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 19 ноября, в псковской усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4) самодеятельные артисты музейного театра кукол «Петрушкина баловня» провели интерактивную программу «Колобок».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, гостями «деревенских посиделок» — а именно такую историю воссоздают музейщики в своей программе — стали гости от мала до велика, более семидесяти человек на трёх сеансах. Зрителям представили известную всем с малых лет сказку, причём разыграли её так, как рассказывали её в пушкинские и допушкинские времена в деревенской избе. Младшие — третьеклассники — ахнули, когда из носового платочка, завязанного в узелок особым, почти незаметным движением, получился заяц, и громко визжали, когда, напялив шубу навыворот, мельник «обратился» в рычащего медведя. Дети помогали актёрам катить колобок, передавая клубок пряжи из рук в руки. Благородная публика прониклась искренней симпатией к сёстрам и их молодому гостю-мельнику, так что дружно защищала их от разъярённой матушки — та, вернувшись с ярмарки, обнаружила, что «девки» не делом занимались, а рассказывали сказки, и слегка «отчитала» их увесистым батоном деревенской домашней колбасы. «Они работали!» — дружно и громко врали зрители.

Понравились малышам и деревенские игры-хороводы. А вот песню про берёзу, которая во поле стояла, школьники спеть не смогли — выяснилось, что дальше первого куплета слов песни они до сих пор не знают.

Старших гостей, по их словам, очень заинтересовало, как из коротенькой, двухминутной по сути сказки сделан целый спектакль. Они оценили и то, что идёт вся программа на подлинном, и по сей день живом святогорском говоре.

В декабре в рамках этого же проекта псковичам планируют представить ещё одну программу из нового фольклорного проекта — святочную, анонсировали в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что фольклорные программы в рамках «Гляделок-посиделок» юным, от 14 до 22 лет, любителям фольклора доступны по Пушкинской карте.