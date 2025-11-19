Культура

Молитвой, старинными песнями и пирогами завтра отметят именины «Михайловского»

В день большого церковного праздника — Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — завтра, 21 ноября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» отмечает свои именины: престольный праздник сельца Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, и равно всего заповедника, который по имени центральной усадьбы также называется «Михайловское».

Геннадий Алексеев. Часовня сельца Михайловского. Из фондов музея-заповедника

Часть праздничных событий этого дня Пушкинский заповедник планирует провести в Пскове. Так, в областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова будет показана новая фольклорная программа «Каравай», подготовленная артистами музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня». Руководители структурных подразделений музея проведут презентации просветительных программ, разработанных в Пушкинском заповеднике для учащихся образовательных учебных заведений с учётом современных педагогических методик и интересов/потребностей современных молодых людей. Не обойдётся и без традиционного именинного пирога. Гостей ждут в библиотеке к 15.00.

В Святогорье именинные торжества начнут в полдень в Георгиевском храме на городище Воронич. В заповеднике напомнили, что в пушкинские времена здесь, близ усадьбы «Тригорское», стояла домовая церковь сердечных приятелей и соседей ссыльного поэта. Этот храм силами музея-заповедника «Михайловское» был воссоздан в начале нашего, XXI столетия по сохранившимся рисункам и описаниям. Для всех желающих присоединиться к общей молитве к научно-культурному центру музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) будет подан автобус. Отъезд к Вороничу намечен на 11.30.

«А после мы продолжим общение за чаепитием с душистыми пирогами», — пообещали в музее, отметив, что традиция собираться вместе в Михайлов день даёт особую возможность почувствовать живую связь с историей этого места.