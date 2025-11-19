Псковcкая обл.
Культура

«Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита

22.11.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

В русском алфавите нет буквы более противоречивой и полной драматизма, чем буква «ё». Её судьба — это история борьбы между традицией и удобством, точностью и простотой. Она то исчезает, то возвращается, её то обязывают к применению, то считают факультативной. Простая, казалось бы, буква с двумя точками стала символом языковых баталий, зеркалом, отражающим отношение к традициям и изменениям в языке.

 

Вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора Псковской гимназии №29, лектором Российского общества «Знание» Екатериной Торшиной прервем орфографические баталии и разберемся в судьбе этой уникальной лингвистической бунтарки.

Рождение принцессы и «йожик» в лесу

«Это единственная буква, у которой есть собственный памятник и официальный день рождения — 29 ноября 1783 года», — начала Екатерина Торшина.

В тот день на заседании Академии наук княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести новую букву. До этого буква «ё» писалась в громоздкой комбинации «йо». Представьте себе: не «ёжик», а «йожик», не «ёлку», а «йолку». Княгиня стремилась упростить письмо, и её идея была логичной.

Однако новшество приняли без энтузиазма. Спорить с княгиней не стали, поскольку она была ближайшей сподвижницей Екатерины II, но и использовать букву на практике не спешили.

«Спорить не стали, да. Ну и употреблять не стали. Гавриил Державин в письмах изредка её употреблял. Первая печатная «ё» появилась в 1795 году у Ивана Дмитриева. Но поскольку он был не очень известен, буква в народ не ушла. Отцом «ё» по праву называют Николая Карамзина. В 1797 году он использовал её, и благодаря его авторитету буква начала потихоньку приживаться», — комментирует преподаватель.

Желательна, но не обязательна: путь длиной в полтора века

Несмотря на поддержку Карамзина, статус «ё» оставался шатким. Её использовали выборочно — для смыслоразличения или в официальных бумагах. В 1904 году комиссия по русскому правописанию официально признала её употребление «желательным, но не обязательным».

Перелом наступил в 1942 году, в разгар войны. Это интересный факт: шла война, но люди находили время и для таких высоких материй.

«Буква «ё» стала обязательным условием для детской литературы, справочников и употребления в правописании. За её замену на «е» снижали баллы», — пояснила Екатерина Торшина.

Но уже в 1956 году правила смягчили. Новые нормы предписывали заменять «ё» на «е» в большинстве печатных текстов. Обязательной она оставалась лишь для различения слов (например, «всё» и «все»), в редких и малоизвестных словах, и в словарях и учебниках для детей и иностранцев.

Окончательную точку, но не над «ё», в этом вопросе поставили в 2007 году, предписав обязательное использование буквы в именах собственных, документах и географических названиях.

Цена без точек

Сегодня даже на ЕГЭ не считают ошибкой написание «е» вместо «ё». Казалось бы, живём и не тужим. Но эта вольность порождает реальные проблемы.

«У меня сестра Алёна, но по документам она всегда была Аленой. Поэтому сейчас при подготовке к ЕГЭ мы тщательно сверяем документы учеников: Артём или Артем, Алёна или Алена», — поделилась Екатерина Торшина.

И вот так разница в одной точке может создать юридическую проблему.

Проблема «ё» — это и проблема технологий. Раньше её не любили типографии — приходилось делать лишнюю работу. На печатных машинках для неё часто не находилось места. Даже сейчас на компьютерной клавиатуре она в стороне от основного алфавита, а на смартфоне скрыта за долгим нажатием на «е».

Быть или не быть? Вот в чём вопрос

Так стоит ли вообще избавиться от этой «неудобной» буквы, упростив правописание?

«Часто её игнорирование — это наша лень и привычка. Но при этом мы должны понимать, что положительные стороны в том же различении смысла, в том же упрощении для нас каких-то даже орфографических и орфоэпических правил здесь бы тоже были бы плюсом. Контекст не всегда спасает. Употребление «ё» упростило бы изучение языка и избавило бы от многих ошибок. Это наша история и культурное наследие», — считает Екатерина Торшина.

А тот самый памятник, с которого мы начали рассказ, действительно существует. Он установлен в Ульяновске — на родине «отца» буквы «ё» Николая Карамзина.

Буква «ё» — это не просто две точки над «е». Это целая философия. Она стоит на пересечении путей удобства и точности, традиции и прогресса. Её судьба — это отражение нашего отношения к родному языку. Ставить точки над «ё» сегодня — это акт личного выбора. Выбор в пользу богатства, точности и красоты русского языка.

Подготовлено по материалам программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке ПОИПКРО.

Источник: Псковская Лента Новостей
