Культура

В Пушкинском заповеднике открывают «Петровское» и объявляют санитарные дни в «Тригорском»

Завтра, 22 ноября, музей-усадьба «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» начинает принимать посетителей после санитарного периода. В свою очередь, на санитарное обслуживание с 22-го и по 30 ноября закрывается мемориальное «Тригорское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике. В музее уточнили, что плановые санитарные периоды предназначены для выполнения тех хозяйственных и санитарных работ, которые необходимо провести в канун нового (зимнего) туристического сезона, но при этом сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрекращающегося потока посетителей.

Санитарный период. Кресло Вульфа из постоянной экспозиции «Тригорского». Фото Сергея Пинчука, музей-заповедник «Михайловское»

В Пушкинском заповеднике напомнили, что жители и гости Святогорья в ближайшие дни также могут побывать в «Пушкинской деревне» — большом музейном комплексе в деревне Бугрово, где можно осмотреть типологическую псковскую крестьянскую усадьбу пушкинского времени и водяную мельницу с мельничным подворьем.

Для гостей также открыт научно-культурный центр Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь взрослые и дети могут знакомиться с такими разными экспозициями, как «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Быть достойными Великой Победы», «Сказочный мир Пушкина», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения».

Смотрите также Выставку о торжестве человеческой воли к мирной жизни открыли в «Михайловском»

Билеты на три первые выставки из этого перечня доступны по «Пушкинской карте», уточнили в «Михайловском».