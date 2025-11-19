Псковcкая обл.
Культура

Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва

21.11.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

За свою карьеру директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова успела сменить несколько городов, включая Псков, где работает уже около четырех лет. Несмотря на успехи в профессиональной сфере, она признается, что сильно страдает от чувства вины перед близкими людьми за то, что целиком посвятила себя работе. Об этом она рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Сейчас, когда я говорю, что надо ехать домой, я не всегда понимаю, куда надо ехать. Я никому не хочу своей судьбы, потому что это как болезнь, такое раздвоение. У меня каждое утро начинается со звонков с вопросами, приеду ли я», — рассказывает Светлана Мельникова.

По словам директора, она часто упускала важные моменты в жизни собственных детей, доверяя заботу своему отцу. Теперь ситуация повторяется с внуками, которых у нее семеро.

«И я очень много пропустила в жизни своих детей. Я пропустила много праздников, на которые вместо меня ходил мой папа. Я пропустила походы, интересности, когда мой сын читал необыкновенные стихи в парке и свалился в фонтан, его оттуда доставали, понимаете? Я столько пропустила. А сейчас я пропускаю это в жизни своих внуков. Их 7 человек. Они такие интересные! Все мальчишки. Это очень тяжелый выбор», - призналась Светлана Мельникова.

Однако желание завершить начатые проекты, создать новые выставки и внести вклад в развитие культурного наследия города заставляют её оставаться верной любимому делу. 

«Так хочется довести до ума этот макет, сделать выставку Плюшкина, сделать каталог, чтобы люди понимали, какие здесь были собиратели, какие были личности. Ведь это основа того, что потом стало музеями. Но откуда я знаю, что будет новый директор делать, который придет? Надеюсь, что он будет делать хорошие, правильные вещи», - сказала Светлана Мельникова.

По ее словам все люди являются эгоистами, а сама она описывает себя, как «жуткую эгоцентристку».

«Это эгоизм, потому что закончить работу, перестать работать в музее, перестать участвовать в этой вечно меняющейся музейной жизни, в этом невероятном путешествии, где тебе встречаются столько интереснейших людей, это жертва. А готова ли ты на эту жертву?» — задается вопросом Светлана Мельникова.
Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
