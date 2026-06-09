Стала известна программа первого псковского фестиваля «Соцветие культур»

12 июня, в День России, в парке Строителей в Пскове развернётся праздничная программа, приуроченная к Году единства народов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области, программа будет разнообразной и насыщенной.

На главной сцене выступят творческие коллективы: «Уграда», «Очелье», «Ивушки», «Скоморошина», «Солнышко», «Сказ» им. В. Румянцева, ансамбли «Рудница», «Лада», «Солнечные мамы», «Субботея», хор «Радуга» и ансамбль сето «Птенцы».

Также свои выступления представят армянский ансамбль «Зангезур», семейный ансамбль «Казачата», дуэт «Нет проблем», фолк-группа «Пятница», ансамбли «Каблучки», «Отрада» и «Контраст», а также коллектив «Театр танца "Русские узоры"».

С 19:00 гостей праздника будет ждать выступление кавер-группы Radio Band, певицы Guma и диджея.

На интерактивных площадках развернутся игры народов России: дагестанские «Альчики» и «Ручеек», аварская «Храни очаг», якутские «Путы» и «Невод», русский «Ручеёк», чукотские «Оленьи упряжки» и «Важенка и оленята», башкирская «Юрта», русские городки. А также «Скобариада» народных игр, дженга, канат, игра «Код России».

Также организаторы подготовили мастер-классы. На площадке «Мастерская народных традиций» – роспись матрёшек, создание сувениров ко Дню России, роспись по дереву, изготовление русской куклы, вязание браслетов.

В «Мастерской народов России» – создание башкирских птичек, роспись лошадок, чеканка подков из фольги, плетение браслетов народа Сето, роспись бурятского орнамента «Улзы».

Интерактивные зоны будут работать с 15:00 до 20:00. В это же время будут проводиться мастер-классы.

Помимо этого, на фестивале будут работать маркет молодых предпринимателей, фотозона и аквагрим.

Фестиваль организован АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».