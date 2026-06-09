Дмитрий Месхиев: Провинциальный театр сейчас «рулит»

Художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев заявил, что «провинциальный театр сейчас рулит», на пресс-конференции ТАСС, которая прошла сегодня, 9 июня. На мероприятии подвели итоги театрального сезона Театра на Таганке, анонсировали новые проекты, а также обсудили обменные гастроли Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина и Театра на Таганке, которые пройдут с 9 по 15 июня.

В мероприятии приняли участие директор Театра на Таганке, режиссер, заслуженная артистка России Ирина Апексимова, художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев и арт-директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Андрей Пронин.

«Мы постарались привезти спектакли, которые, как нам показалось, могут быть интересны для зрителей, которые могут встать на сцену театра», — так Дмитрий Месхиев объяснил выбор спектаклей для показа на сцене Театра на Таганке.

Также художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина рассказал, что данные обменные гастроли не приурочены к 120-летию Пушкинского театра драмы: «Не потому что у нас юбилей. Мы в принципе много ездим, подвижный такой театр. Мы просто сговорились с Театром на Таганке, это не часть празднования. И 120 лет — это не юбилей, это просто круглая дата».

Ирина Апексимова также объяснила, почему «жребий пал» именно на те спектакли, которые псковский зритель сможет увидеть с 10 по 15 июня: «Так получилось. Наши специалисты приезжали в Псков, осмотрели сцену в Псковском театре драмы и прикинули, что может куда встать. Нам самое главное, чтобы декорации встали на сцену, чтобы псковский зритель увидел работу полностью. Поэтому ни один премьерный спектакль мы не везем, например, "Три сестры" просто невозможно уместить на сцену со всеми декорациями».

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина приехал в Москву со своей полной труппой и командой специалистов, также как и Театр на Таганке в Псков. «Тут нет места экспериментам», — прокомментировал Андрей Пронин.

Театр на Таганке нечасто гастролирует, поэтому «труппа воспринимает это как летний лагерь». «Мы муниципальный театр, а не федеральный. И обменные гастроли — это всегда очень тяжело и дорого, не всегда хватает финансирования», — отметила Ирина Апексимова.

В конце пресс-конференции Дмитрий Месхиев отметил, что «провинциальный театр сейчас рулит»: «Это связано с тем, что в провинции очень много хороших театров, очень много молодых, сильных режиссеров, они обучились в Москве или Санкт-Петербурге и вернулись. Очень много хороших артистов сейчас в провинции. Мы собрали актеров со всей страны, мне кажется. И вот эта боязнь провинции — это пережиток советской прописки. Не может вся культурная жизнь быть сосредоточена в двух городах».

До конца театрального сезона Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина на гастроли не поедет, а в осенний сезон в сентябре театр посетит «Мастерскую Петра Фоменко», затем в ноябре — Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской, «потом, может быть, Казахстан, за Урал, в Санкт-Петербург и еще раз в Москву».