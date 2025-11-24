Культура

От «метрических данных» блаженного Тимофея до цепей мировой мифологии: в «Михайловском» провели ряд методзанятий и поездок

Ряд методических занятий и поездок организовал для своих сотрудников Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такие «окна возможностей» традиционно появляются в дни, когда мемориальные усадьбы закрывают для посетителей на санитарный период.

Сотрудники «Михайловского» в Торжке. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В этот раз, сообщили в «Михайловском», группа научных сотрудников и экскурсоводов побывала в пушкинских местах Тверской области. В городе Торжке пушкиногорские музейщики посетили литературный музей А. С. Пушкина, историко-этнографический музей «Гостиница Пожарских», а также познакомились с исторической частью города.

«Значимым объектом нашей экскурсионной программы стал музей А.С. Пушкина в деревне Берново, — рассказала научный сотрудник «Михайловского» Екатерина Фёдорова. — Здесь, в Бернове, поэт бывал пять раз и создал 22 произведения. А завершилось наше путешествие знакомством с городом Старицей — его также в своё время посещал Пушкин».

Во время экскурсии по Старицкому краеведческому музею сотрудники музея-заповедника «Михайловское» узнали об истории города и его знаменитых жителях, а на обзорной экскурсии по городу познакомились с местными достопримечательностями, среди которых — Свято-Успенский мужской монастырь, упоминаемый в летописях с XIV века.

Напомним, что ранее сотрудники «Михайловского» — специалисты отдела музейного гостеприимства, лесопарковой службы, других структурных подразделений Пушкинского заповедника — побывали с методпоездкой в Изборске.

Методические занятия в этот период были организованы и на стационаре. Шесть из них провели в научной библиотеке музея, одно — в Классной комнате музея-усадьбы «Тригорское», на выставке из нового проекта «Круг чтения обитателей Тригорского».

«Большой интерес слушателей вызвало выступление старшего научного сотрудника Пушкинского заповедника Марии Козминой «Образ Святого блаженного Тимофея Святогорского в свете исторических источников», — рассказала методист по научно-просветительской деятельности Елена Хмелёва. — Мария Альбертовна предложила несколько убедительных версий, касающихся времени рождения Тимофея, а также числа, месяца и года первого явления ему иконы Божией Матери “Умиление“. Неожиданной для участников методического занятия оказалась ещё одна версия, выдвинутая докладчицей. Лектор сопоставила образ чудотворной иконы “Одигитрия Святогорская“, явленной юродивому Тимофею на Синичьей горе, с чудотворной иконой Эфесской Божией матери. Оказалось, что Одигитрия Святогорская является как бы зеркальным отражением иконы Эфесской Божией Матери. Эту икону на Псковской земле в древности особо почитали. Иконой Эфесской Божией Матери в своё время благословил на брак свою сестру Александр Невский».

Не меньший интерес, добавила Елена Хмелёва, у участников методических занятий вызвали выступления экскурсовода Дмитрия Григорьева «“Каждый при своём“: к вопросу о Генеральном межевании Екатерины II. Межевые планы в постоянных экспозициях Пушкинского заповедника». А научный сотрудник Пушкинского заповедника Станислав Лебедев в своём сообщении «Лукоморье, дуб, цепь как мифологемы в прологе поэмы Пушкина "Руслан и Людмила“» вспомнил не только творчество Пушкина, но и мифы народов мира, в которых тоже встречаются и Лукоморье, и цепь, и дуб.

Методзанятие по выставке «Круг чтения…» ведёт автор проекта Елена Ступина

Важные и интересные занятия провели также главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова, хранитель музея-усадьбы Пушкина Юлия Узенёва, научный сотрудник Пушкинского заповедника Павел Семёнов, ведущий научный сотрудник музейных фондов Елена Ступина.