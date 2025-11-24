От «метрических данных» блаженного Тимофея до цепей мировой мифологии: в «Михайловском» провели ряд методзанятий и поездок

Ряд методических занятий и поездок организовал для своих сотрудников Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такие «окна возможностей» традиционно появляются в дни, когда мемориальные усадьбы закрывают для посетителей на санитарный период.
Сотрудники «Михайловского» в Торжке. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
В этот раз, сообщили в «Михайловском», группа научных сотрудников и экскурсоводов побывала в пушкинских местах Тверской области. В городе Торжке пушкиногорские музейщики посетили литературный музей А. С. Пушкина, историко-этнографический музей «Гостиница Пожарских», а также познакомились с исторической частью города.
Во время экскурсии по Старицкому краеведческому музею сотрудники музея-заповедника «Михайловское» узнали об истории города и его знаменитых жителях, а на обзорной экскурсии по городу познакомились с местными достопримечательностями, среди которых — Свято-Успенский мужской монастырь, упоминаемый в летописях с XIV века.
Напомним, что ранее сотрудники «Михайловского» — специалисты отдела музейного гостеприимства, лесопарковой службы, других структурных подразделений Пушкинского заповедника — побывали с методпоездкой в Изборске.
Методические занятия в этот период были организованы и на стационаре. Шесть из них провели в научной библиотеке музея, одно — в Классной комнате музея-усадьбы «Тригорское», на выставке из нового проекта «Круг чтения обитателей Тригорского».
Не меньший интерес, добавила Елена Хмелёва, у участников методических занятий вызвали выступления экскурсовода Дмитрия Григорьева «“Каждый при своём“: к вопросу о Генеральном межевании Екатерины II. Межевые планы в постоянных экспозициях Пушкинского заповедника». А научный сотрудник Пушкинского заповедника Станислав Лебедев в своём сообщении «Лукоморье, дуб, цепь как мифологемы в прологе поэмы Пушкина "Руслан и Людмила“» вспомнил не только творчество Пушкина, но и мифы народов мира, в которых тоже встречаются и Лукоморье, и цепь, и дуб.
Методзанятие по выставке «Круг чтения…» ведёт автор проекта Елена Ступина
Важные и интересные занятия провели также главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова, хранитель музея-усадьбы Пушкина Юлия Узенёва, научный сотрудник Пушкинского заповедника Павел Семёнов, ведущий научный сотрудник музейных фондов Елена Ступина.