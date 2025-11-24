Культура

Выставку «Мир прекрасен!» откроют в Пушкинском заповеднике в дни фестиваля анимации и литературы

В рамках IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который торжественно откроют в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 6 декабря, будет работать выставка «Мир прекрасен!».

Фото со страницы фестиваля в социальной сети

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на специалистов, которые готовят экспозицию, на выставке будут представлены работы выдающегося российского художника-мультипликатора Ольги Титовой. Это рисунки и эскизы, созданные к анимационным фильмам, а также куклы, которые в этих фильмах снимались.

«Среди экспонатов, — рассказали создатели выставки, — персонажи мультфильма “Вороний день“ по мотивам сказки ямальского писателя Юрия Афанасьева. Это история о жадной старухе, находчивых жителях лесов и речных заводей. На праздник все приносят подарки. Но старуха наворовала угощений со стола, связала в узлы и унесла в свою лодку. До чума плыть недалеко. Однако за порядком на Ямале внимательно наблюдают честные и благородные Ворон и Лиса. У них секретный стартап и свои хитрые методы проучить нарушителей. Их база закамуфлирована под метеостанцию. Лиса отправляется на задание… Хороший урок получит старуха! Мир прекрасен, если, конечно, не воровать и не жадничать!»

В «Михайловском» напомнили, что Ольга Титова в нынешнем году вошла в состав жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское».



Выставка будет работать с 5 по 9 декабря в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Вход на неё, как и на все прочие события фестиваля — свободный для всех желающих. Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и его директором Георгием Василевичем, неизменно вызывает большой интерес у россиян. В прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы посетило порядка 2,9 тысячи человек — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова, Острова. При этом все мероприятия фестиваля для зрителей были бесплатными.