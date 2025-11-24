Культура

ТОСы помогают обновлять дома культуры Псковского округа

Текущий год не стал исключением в работе по улучшению материально-технической базы учреждений сферы культуры в Псковском округе. К модернизации объектов культуры привлекаются не только федеральные средства, но и бюджет муниципального образования, а также активно участвуют территориальные общественные самоуправления (ТОСы). Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В рамках национального проекта «Культура» в предшествующие годы получили новую жизнь Родинский, Торошинский и Адворицкий дома культуры.

В текущем сезоне за счет окружного бюджета выполнены ремонтные работы в нескольких учреждениях культуры. В Ершовском ДК укреплена и частично заменена кровля, обновлено крыльцо, отремонтированы цоколь и отмостка здания. В Кировском доме культуры также проведен ремонт отмостки и цоколя, в Логозовском ДК обновлена входная группа. В Родинском доме культуры выполнен ремонт фасада и входной группы. В настоящее время продолжаются работы в зале Быстрецовского дома культуры.

«В этом году началась большая и поэтапная работа по ремонту Музея истории Псковского округа. Здание имеет большой срок службы, первым делом в музее обновили кровлю. Отмечу, ранее рассказывала вам про завершившийся ремонт Туристского информационного центра на Талабских островах. В следующим году планируем продолжать ремонты в учреждениях культуры», – написала Наталья Федорова.