Туризм

В туристском информационном центре на Талабских островах завершился капремонт

В туристском информационном центре (ТИЦ) на острове имени Залита Талабского архипелага завершился капитальный ремонт. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«После обновления пассажирских катеров существенно увеличился поток путешественников и значительно вырос интерес к Талабам, которые называют «жемчужиной Псковского района». Мы подобрали здание, в течение 2 лет занимались его реновацией и приспособлением под нужды ТИЦ. От прежнего строения фактически остались только крепкие стены, внутреннее пространство создано заново», – пояснила Наталья Федорова.

Смотрите также Навигация на Талабские острова завершится в ноябре

Глава также отметила, что в этом сезоне, параллельно с завершающимся ремонтом, сотрудники Псковского районного центра культуры начали заниматься наполнением ТИЦ информацией, которая необходима гостям острова: об истории архипелага, природе, географии, достопримечательностях и маршрутах по территории. Кроме того, при помощи местных жителей формируется небольшая краеведческая экспозиция из старинных вещей, служивших островитянам в обиходе. Здесь же есть возможность проводить передвижные и фотовыставки. Разрабатывается линейка сувенирной и печатной продукции для размещения в ТИЦ в следующем сезоне.

Кроме того, в этом сезоне ТИЦ стал площадкой для мастер-классов и праздников («День рыбака», «День пожилого человека»), организованных для самой разной аудитории: местных жителей, туристов, учеников школ Псковского района (проект «День уроков на Талабах»), членов семей участников СВО в рамках социального проекта по их поддержке.

В этом году Талабские острова стали частью федеральной экспедиции по объекту нематериального этнокультурного достояния «Рыбацкий фольклор жителей деревень Псковско-Чудского озера». Участники экспедиции зафиксировали материалы о жизни на острове старожилов и записали некоторые сведения из залитского фольклора. Съемочная группа фиксировала быт рыбацких семей и сложный промысел на Псковском озере. «Всё это является важным аспектом для сохранения культурного наследия и просветительства», - заметила глава района.

Растущее год от года число гостей островов говорит о том, что работа ТИЦ будет востребована, заключила Наталья Федорова.

Напомним, создание туристского информационного центра на архипелаге началось в 2023 году.