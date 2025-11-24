Культура

Центральная усадьба Пушкинского заповедника возобновила работу после санитарного периода

Сегодня, 26 ноября, музей-усадьба «Михайловское» — центральная усадьба Государственного Пушкинского заповедника начала принимать посетителей после санитарного периода. В свою очередь, на санитарное обслуживание закрылись «Пушкинская деревня», «Музей-мельница» и выставочный зал «Музейная почта» в деревне Бугрово. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, уточнив, что плановые санитарные периоды предназначены для выполнения хозяйственных и санитарных работ, которые необходимо провести в канун нового (зимнего) туристического сезона, но при этом сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрекращающегося потока посетителей.

Музей-усадьба «Михайловское» на автолитографии Елены Абдулаевой «Подморозило» (2007). Из фондов музея-заповедника

В заповеднике отметили, что санитарные периоды нынешнего года были распланированы так, чтобы гости Святогорья могли побывать хотя бы в двух мемориальных музеях даже в эти дни. Так, сейчас помимо обновлённого «Михайловского» для туристов открыто «Петровское» — мемориальная усадьба Ганнибалов. Также гостей ждут в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь взрослые и дети могут знакомиться с такими разными экспозициями, как «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Быть достойными Великой Победы», «Сказочный мир Пушкина», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения».

Билеты на три первые выставки из этого перечня доступны по «Пушкинской карте», уточнили в «Михайловском».