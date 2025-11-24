Культура

Комнату режиссера Андрея Тарковского предлагают посетить гостям Изборска

Выставка «Изборская синематека» продолжает свою работу в Доме купца Белянина, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск». Выставочное пространство стилизовано под небольшой уютный кинозал. На экран непрерывно транслируются фрагменты снятых в Изборске художественных фильмов.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На стенах представлены уникальные фотографии со съемок фильмов «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966), «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля и сравнительно недавние приобретения – кадры со съемок фильмов и телесериалов «Стена» Дмитрия Месхиева (2016), «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова (2022) и «Казачок» Игоря Зайцева (2024).

В экспозиции также есть любительские кинокамеры советского производства 1960–80-х годов, сувенирная тарелка второго сезона сериала «Казачок-2» и бутафорская сабля, участвовавшая в съемках фильма «Андрей Рублев».

Напомним, что осенью 1965 года киногруппа под руководством режиссера Андрея Тарковского и оператора Вадима Юсова снимала в Изборске и его округе несколько эпизодов фильма. В Изборской крепости специалистами Псковской реставрационной мастерской были выстроены масштабные декорации, «изображавшие» город Владимир начала XV века. Научным консультантом по материальной культуре на съемках картины работал молодой тогда искусствовед и реставратор Савва Ямщиков. Ныне кинокартина «Андрей Рублев» входит во все самые значимые списки признанных шедевров и рейтинги лучших фильмов мира.

В Доме купца Белянина можно посетить комнату Андрея Тарковского. В этом скромном жилище с непритязательной обстановкой летом и осенью 1965 года режиссер «квартировал» во время съемок в Изборске фильма «Андрей Рублев».

В музее отметили, что разные годы в Изборске были также сняты такие известные фильмы и телесериалы, как «Армия "Трясогузки"» (1964, режиссер – Александр Лейманис), «В стреляющей глуши» (1986, режиссер – Владимир Хотиненко), «Женская собственность» и «Свои» (1999, 2004, режиссер – Дмитрий Месхиев), «София» (2016, режиссер – Алексей Андрианов), «Гоголь. Страшная месть» (2018, режиссер – Егор Баранов) и другие отечественные кинопроекты.