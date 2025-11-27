Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Подарок для изборской ёлки. Музей-заповедник «Изборск» объявил конкурс ёлочных игрушек.

«Оливьёшка» и другие арт-объекты. Завершает работу выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России».

Сохранённое время. В Доме купца Белянина открылась выставка фотографий Изборска середины прошлого века.

На дворе – конец ноября, через несколько дней начнется декабрь, в северном полушарии, в наших широтах – самое тёмное, мрачное, сумеречное время года, хорошо, если снег освежил пейзаж, день короток, а ночь длинна, и вроде бы есть повод погрустить, и хочется спрятаться куда-то в теплое место от промозглой холодной погоды… Однако Господь так устроил, что как раз на это время приходится один из самых светлых и любимых праздников – Новый год и Рождество Христово, и все вместе мы начинаем готовиться к встрече этого важного символического события – украшаем улицы и жилища, готовим родным и близким подарки, наряжаем ёлки.

И вот наш музей-заповедник тоже решил создать предпраздничное настроение, и мы объявили конкурс «Подарок для изборской ёлки»! О чём я сейчас расскажу поподробнее. В нашем музее-заповеднике живёт традиция – накануне новогодних и рождественских праздников мы украшаем музейный квартал и экспозиции, и в этом году мы решили создать волшебную атмосферу вместе с вами!

Приглашаем всех вас, дорогие радиослушатели, зрители и читатели, принять участие в нашем конкурсе ёлочной игрушки. Пусть ваша ёлочная игрушка станет особенной и выразит дух древнего города, его величие и очарование. Добавьте волшебства, любви и вдохновения – и ваша работа станет настоящим сокровищем, займёт почётное место на изборской ёлке.

Участие в конкурсе может принять любой желающий – старше 6 лет. Участники делятся на три возрастные категории: дети от 6 до 12 лет, дети с 13 до 17 лет включительно и взрослые. Всего в конкурсе шесть номинаций:

Первая – «Пряники да конфеты»: игрушка в виде сладкого угощения. В старину рождественскую ель украшали золоченными орехами, пряниками, кренделями, конфетами, яблоками и другими лакомствами.

Вторая – «Кто живёт в Изборско-Мальской долине?». В этой номинации участники должны будут изобразить кого-то из обитателей Изборско-Мальской долины, не обязательно зверей, можно и растения – редкие и охраняемые виды.

Третья номинация – «Рождество в приятной компании». Мы просим участников создать игрушки под впечатлением от выставки «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», которая откроется у нас в выставочном зале 6 декабря.

Четвертая номинация называется «Ремесло везде добро». Здесь нужно будет создать рождественскую игрушку по мотивам народных промыслов России.

Пятая номинация – «Изборский зодчий»: игрушка в виде архитектурных достопримечательностей Изборска: крепости, ее башен, храмов и часовен, домиков и купеческих усадеб.

И шестую номинацию мы назвали «Защитники земли Русской». Участники конкурса смогут создать игрушки на тему подвига русских воинов от Древней Руси до наших дней.

Требования к работам такие: разумеется, игрушка должна отвечать тематике конкурса по номинациям, соответствовать размерам, вес работы не должен превышать 150 грамм; игрушка должна иметь прочное крепление – петли, скобы, прищепки – для крепления к ёлочным ветвям и фиксации на ёлке; иметь этикетку с указанием номинации и фамилии-имени-отчества участника.

Главные критерии оценки – оригинальность идеи и техники исполнения; творческий подход и эстетичность оформления. Прием заявок осуществляется до 18 декабря 2025 года (включительно). Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря, а награждение победителей – 27 декабря в музее-заповеднике «Изборск». Точное время и место будет сообщено участнику в электронном письме. Все подробности Положения о конкурсе и условия участия смотрите на нашем музейном сайте и в музейных соцсетях, в частности, в группе музея-заповедника «ВКонтакте». Желаем творческих успехов и ждем ваших заявок!

А я продолжаю. Есть в музейной работе один трогательный, чувствительный момент, иногда — почти до слез! Это — завершение работы полюбившейся выставки. Почти два месяца в нашем выставочном зале работала передвижная выставка лучших достижений современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России», и вот настала пора прощаться с удивительными экспонатами. Однако у посетителей музея-заповедника «Изборск», которые, как говорится, еще нет, есть прекрасная возможность — еще два выходных дня, чтобы всё увидеть собственными глазами.

Выставка «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства в Москве, без всяких преувеличений, уже стала художественным событием года у нас, на Псковщине. В музейной книге отзывов только восторженные отклики посетителей. Некоторые нельзя не процитировать: «Были приятно поражены! Уровень столичных музеев! Мы впервые в Изборске. Удивлены контрастом древнего города и сверхсовременного искусства. Желаем музею процветания, будем следить за вашими успехами! До новых встреч!» Или такой отзыв: «Спасибо за эмоции! Вдохновляющая выставка. Приехали посмотреть на «Оливьёшку». Получили массу удовольствия! Получили положительный заряд». Или вот еще: «Была проездом в Пскове и приехала в Изборск. Не ожидала увидеть выставку современного искусства. Спасибо за экскурсию и такие удивительные экспонаты».

Что за «Оливьёшка» такая?

А вот есть в экспозиции, самой по себе весьма разнообразной и эффектной, такой небольшой экспонат, неизменно привлекающий внимание зрителей, и взрослых, и детей – скульптура «Оливьёшка», сочетающая в себе два знаменитых национальных символа – матрёшку и салат оливье. Всем знакомая матрёшка была придумана русскими мастерами-ремесленниками в конце 19 века и постепенно стала международным символом России. За рубежом матрёшку называют «Русской куклой». А популярный сегодня салат оливье (или – «Русский салат»), как мы знаем, был создан в 19 веке шеф-поваром ресторана «Эрмитаж» в Москве – французом Люсьеном Оливье. В середине ХХ века салат был возрожден советскими поварами и стал неотъемлемой частью каждого праздничного стола по всей стране. В технике арт-объекта «Оливьёшка» художница Софья Андреева применила шликерное литье, ручную лепку и роспись, в итоге получилось нечто удивительное – символ всякого праздника и, конечно, Нового года!

Впрочем, так или иначе символами являются и все другие экспонаты выставки, поскольку их дизайн многослоен и таит в себе смыслы, традиционные образы и контексты. Например, идея десертного набора «Праздник» Анастасии Ивлевой – создать посуду, которая объединит за одним столом и взрослых, и самых маленьких. Главный элемент набора – керамический торт-контейнер, состоящий из восьми частей. Семь из них – съемные секции. Дети могут как бы «отламывать» кусочки, а каждая чашка в наборе выглядит уникально благодаря имитации ручной работы и индивидуальным «вмятинам».

Одним из постоянных источников вдохновения для российских дизайнеров является фольклор. Сегодня сюжеты сказок и преданий, пословиц и былин находят свое оригинальное воплощение в различных предметах быта. Один из таких ярких примеров – табурет «Клубок» Ники Минайловой-Синявской. В русских народных сказках клубок является символом пути и судьбы. Наделенный волшебными свойствами, он помогает герою достигнуть своей цели и не сбиваться с верного направления. Дизайнер Ника Минайлова-Синявская вдохновилась образом сказочного предмета и воплотила его в ярком и самобытном табурете. Только здесь волшебный атрибут не ведет зрителя в путешествие, как в сказке «Царевна-лягушка», а наоборот, предлагает уютно расположиться.

Близки к народным корням и другие экспонаты: в скульптурах «Барашни» Елены Гамбарян выражено авторское видение древних символов, где интерпретируются орнаменты народных вышивок и праздничных нарядов, образы Берегинь и Оберегов.

Интерьерные скульптуры Юрия Безобразова, названные «XIX–XX–XXI», выполнены по мотивам деревянных кукол Русского Севера: крестьяне создавали их для детей и передавали из поколения в поколение. В трех скульптурах художник изобразил эволюцию куклы как явления культуры: самая маленькая – традиционная по технике и форме деревянная кукла панка. В облике средней куклы уже виден почерк современного художника – в ярких красках, но с сохранением традиционного орнамента. Третья скульптура – смелый диалог с традицией, воплощение современного искусства!

Зеркало по мотивам старорусских наличников Александры Ярмольник — это арт-объект и одновременно полноценный элемент интерьера. Придумывая форму, дизайнер вдохновилась оконными резными наличниками — уникальным культурным наследием России. В зеркальной мозаике угадываются архитектурные элементы — треугольный фронтон, колонны, розетки. А образ наличника, выбранный Александрой Ярмольник, отсылает к ещё одной особенности этого, пожалуй, самого декоративного элемента деревянной архитектуры. Известно, что наличник выполнял не только практическую защитную функцию, но и обереговую. Ведь окна — глаза избы, а глаза, как известно, — зеркало души…

Красиво, не правда ли?

Я рассказал всего о нескольких экспонатах, а их на выставке более двухсот! И у каждого предмета, а это скульптуры, посуда, мебель, лампы и так далее, своя история, своя идея, свой художественный подтекст, опирающийся на традицию, и свой актуальный контекст. И, повторюсь, у нас ещё есть два выходных дня, 29 и 30 ноября, чтобы все это великолепие увидеть собственными глазами. Приезжайте в Изборск, в наш выставочный зал, и приобщитесь к искусству современного дизайна.

И я завершаю. Сегодня у нас в Доме купца Белянина открылась уникальная фотовыставка – «Хранитель времени». Фотоснимки Изборка и его окрестностей были сделаны в 1950-е годы коренным изборянином, ветераном Великой Отечественной войны, художником Павлом Дмитриевичем Мельниковым.

Родившись в Изборске и с юных лет увлекшись рисованием, Павел Дмитриевич не получил профессионального художественного образования, но всю жизнь был верен своим занятиям искусством, воспевая красоту Изборской земли. При этом он не только изображал Изборск при помощи холстов, кистей и красок, но и фотографировал. Всего в фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится 44 фотографии Павла Дмитриевича Мельникова. На выставке «Хранитель времени» представлены 22 из них – виды Изборска и окрестностей.

Уникальность этих фотодокументов заключается прежде всего в том, что они сохранили для нас облик Изборской земли, каким он был в середине прошлого века. Например, на снимках можно увидеть восточный склон горы Жеравьей без привычной нам сегодня растительности; Изборскую крепость на фоне весеннего наводнения – разлива реки Смолки, после мелиоративных работ 1960-х годов превратившейся в мелководный ручей; Никольские ворота крепости до реставрационных работ 1970-х годов; здание богадельни, примыкавшее к крепостной стене неподалеку от храма Сергия Радонежского; остатки фундамента Пожарного депо Изборска у башни Вышка. Обо всех этих не сохранившихся до наших дней реалиях исторического Изборска мы знаем исключительно благодаря черно-белым фотографиям Павла Дмитриевича Мельникова.

Краеведческий вклад художника в культурное наследие Изборска поистине бесценен: вся его жизнь была посвящена живописи и изучению истории края, ведь Павел Дмитриевич был историком-краеведом, одним из создателей Изборского музея. Еще при жизни художника каждый изборянин, уезжая жить в другой город, старался взять на память его картину, и поэтому сегодня живопись и графика самодеятельного художника Мельникова украшают дома не только в Изборске, но и в Москве и Санкт-Петербурге, не только в России, но и в других странах. А у нас есть уникальная возможность увидеть сохраненное время на фотографиях в Доме Белянина. Приезжайте в Изборск, приходите на наши выставки и экспозиции, получайте незабываемые впечатления от истории и культуры древнего города.

А у меня на сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий