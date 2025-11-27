Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
в «СтругановЪ»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
До нового года не трогать!
Новогодний корпоратив
Новогодняя елка в «Гельдте»
Город Рождества
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
история буквы «Ё»
 
 
 
ещё Культура 27.11.2025 16:370 Фальшивые деньги и шумящие украшения — чем удивит археологическая выставка в Пскове 28.11.2025 19:000 Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию «Клады великих потрясений и тайны псковского кошеля» 28.11.2025 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени» 28.11.2025 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 28.11.2025 17:030 «Эмоции природы…» в Пушкинском заповеднике удостоены «бронзы» на фестивале нового дизайна 28.11.2025 14:590 Стартовала XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа»
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 25.11.2025 15:232 Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети 25.11.2025 15:362 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 26.11.2025 17:114 Псковский госслужащий подозревается в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»

28.11.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

Темы выпуска:

  • Подарок для изборской ёлки. Музей-заповедник «Изборск» объявил конкурс ёлочных игрушек.
  • «Оливьёшка» и другие арт-объекты. Завершает работу выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России».
  • Сохранённое время. В Доме купца Белянина открылась выставка фотографий Изборска середины прошлого века.

На дворе – конец ноября, через несколько дней начнется декабрь, в северном полушарии, в наших широтах – самое тёмное, мрачное, сумеречное время года, хорошо, если снег освежил пейзаж, день короток, а ночь длинна, и вроде бы есть повод погрустить, и хочется спрятаться куда-то в теплое место от промозглой холодной погоды… Однако Господь так устроил, что как раз на это время приходится один из самых светлых и любимых праздников – Новый год и Рождество Христово, и все вместе мы начинаем готовиться к встрече этого важного символического события – украшаем улицы и жилища, готовим родным и близким подарки, наряжаем ёлки.

И вот наш музей-заповедник тоже решил создать предпраздничное настроение, и мы объявили конкурс «Подарок для изборской ёлки»! О чём я сейчас расскажу поподробнее. В нашем музее-заповеднике живёт традиция – накануне новогодних и рождественских праздников мы украшаем музейный квартал и экспозиции, и в этом году мы решили создать волшебную атмосферу вместе с вами!

Приглашаем всех вас, дорогие радиослушатели, зрители и читатели, принять участие в нашем конкурсе ёлочной игрушки. Пусть ваша ёлочная игрушка станет особенной и выразит дух древнего города, его величие и очарование. Добавьте волшебства, любви и вдохновения – и ваша работа станет настоящим сокровищем, займёт почётное место на изборской ёлке.

Участие в конкурсе может принять любой желающий – старше 6 лет. Участники делятся на три возрастные категории: дети от 6 до 12 лет, дети с 13 до 17 лет включительно и взрослые. Всего в конкурсе шесть номинаций:

Первая – «Пряники да конфеты»: игрушка в виде сладкого угощения. В старину рождественскую ель украшали золоченными орехами, пряниками, кренделями, конфетами, яблоками и другими лакомствами.

Вторая – «Кто живёт в Изборско-Мальской долине?». В этой номинации участники должны будут изобразить кого-то из обитателей Изборско-Мальской долины, не обязательно зверей, можно и растения – редкие и охраняемые виды.

Третья номинация – «Рождество в приятной компании». Мы просим участников создать игрушки под впечатлением от выставки «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», которая откроется у нас в выставочном зале 6 декабря. 

Четвертая номинация называется «Ремесло везде добро». Здесь нужно будет создать рождественскую игрушку по мотивам народных промыслов России.

Пятая номинация – «Изборский зодчий»: игрушка в виде архитектурных достопримечательностей Изборска: крепости, ее башен, храмов и часовен, домиков и купеческих усадеб.

И шестую номинацию мы назвали «Защитники земли Русской». Участники конкурса смогут создать игрушки на тему подвига русских воинов от Древней Руси до наших дней.

Требования к работам такие: разумеется, игрушка должна отвечать тематике конкурса по номинациям, соответствовать размерам, вес работы не должен превышать 150 грамм; игрушка должна иметь прочное крепление – петли, скобы, прищепки – для крепления к ёлочным ветвям и фиксации на ёлке; иметь этикетку с указанием номинации и фамилии-имени-отчества участника.

Главные критерии оценки – оригинальность идеи и техники исполнения; творческий подход и эстетичность оформления. Прием заявок осуществляется до 18 декабря 2025 года (включительно). Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря, а награждение победителей – 27 декабря в музее-заповеднике «Изборск». Точное время и место будет сообщено участнику в электронном письме. Все подробности Положения о конкурсе и условия участия смотрите на нашем музейном сайте и в музейных соцсетях, в частности, в группе музея-заповедника «ВКонтакте». Желаем творческих успехов и ждем ваших заявок!

А я продолжаю. Есть в музейной работе один трогательный, чувствительный момент, иногда — почти до слез! Это — завершение работы полюбившейся выставки. Почти два месяца в нашем выставочном зале работала передвижная выставка лучших достижений современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России», и вот настала пора прощаться с удивительными экспонатами. Однако у посетителей музея-заповедника «Изборск», которые, как говорится, еще нет, есть прекрасная возможность — еще два выходных дня, чтобы всё увидеть собственными глазами.

Выставка «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства в Москве, без всяких преувеличений, уже стала художественным событием года у нас, на Псковщине. В музейной книге отзывов только восторженные отклики посетителей. Некоторые нельзя не процитировать: «Были приятно поражены! Уровень столичных музеев! Мы впервые в Изборске. Удивлены контрастом древнего города и сверхсовременного искусства. Желаем музею процветания, будем следить за вашими успехами! До новых встреч!» Или такой отзыв: «Спасибо за эмоции! Вдохновляющая выставка. Приехали посмотреть на «Оливьёшку». Получили массу удовольствия! Получили положительный заряд». Или вот еще: «Была проездом в Пскове и приехала в Изборск. Не ожидала увидеть выставку современного искусства. Спасибо за экскурсию и такие удивительные экспонаты».

Что за «Оливьёшка» такая?

А вот есть в экспозиции, самой по себе весьма разнообразной и эффектной, такой небольшой экспонат, неизменно привлекающий внимание зрителей, и взрослых, и детей – скульптура «Оливьёшка», сочетающая в себе два знаменитых национальных символа – матрёшку и салат оливье. Всем знакомая матрёшка была придумана русскими мастерами-ремесленниками в конце 19 века и постепенно стала международным символом России. За рубежом матрёшку называют «Русской куклой». А популярный сегодня салат оливье (или – «Русский салат»), как мы знаем, был создан в 19 веке шеф-поваром ресторана «Эрмитаж» в Москве – французом Люсьеном Оливье. В середине ХХ века салат был возрожден советскими поварами и стал неотъемлемой частью каждого праздничного стола по всей стране. В технике арт-объекта «Оливьёшка» художница Софья Андреева применила шликерное литье, ручную лепку и роспись, в итоге получилось нечто удивительное – символ всякого праздника и, конечно, Нового года!

Впрочем, так или иначе символами являются и все другие экспонаты выставки, поскольку их дизайн многослоен и таит в себе смыслы, традиционные образы и контексты. Например, идея десертного набора «Праздник» Анастасии Ивлевой – создать посуду, которая объединит за одним столом и взрослых, и самых маленьких. Главный элемент набора – керамический торт-контейнер, состоящий из восьми частей. Семь из них – съемные секции. Дети могут как бы «отламывать» кусочки, а каждая чашка в наборе выглядит уникально благодаря имитации ручной работы и индивидуальным «вмятинам».

Одним из постоянных источников вдохновения для российских дизайнеров является фольклор. Сегодня сюжеты сказок и преданий, пословиц и былин находят свое оригинальное воплощение в различных предметах быта. Один из таких ярких примеров – табурет «Клубок» Ники Минайловой-Синявской. В русских народных сказках клубок является символом пути и судьбы. Наделенный волшебными свойствами, он помогает герою достигнуть своей цели и не сбиваться с верного направления. Дизайнер Ника Минайлова-Синявская вдохновилась образом сказочного предмета и воплотила его в ярком и самобытном табурете. Только здесь волшебный атрибут не ведет зрителя в путешествие, как в сказке «Царевна-лягушка», а наоборот, предлагает уютно расположиться.

Близки к народным корням и другие экспонаты: в скульптурах «Барашни» Елены Гамбарян выражено авторское видение древних символов, где интерпретируются орнаменты народных вышивок и праздничных нарядов, образы Берегинь и Оберегов.

Интерьерные скульптуры Юрия Безобразова, названные «XIX–XX–XXI», выполнены по мотивам деревянных кукол Русского Севера: крестьяне создавали их для детей и передавали из поколения в поколение. В трех скульптурах художник изобразил эволюцию куклы как явления культуры: самая маленькая – традиционная по технике и форме деревянная кукла панка. В облике средней куклы уже виден почерк современного художника – в ярких красках, но с сохранением традиционного орнамента. Третья скульптура – смелый диалог с традицией, воплощение современного искусства!

Зеркало по мотивам старорусских наличников Александры Ярмольник — это арт-объект и одновременно полноценный элемент интерьера. Придумывая форму, дизайнер вдохновилась оконными резными наличниками — уникальным культурным наследием России. В зеркальной мозаике угадываются архитектурные элементы — треугольный фронтон, колонны, розетки. А образ наличника, выбранный Александрой Ярмольник, отсылает к ещё одной особенности этого, пожалуй, самого декоративного элемента деревянной архитектуры. Известно, что наличник выполнял не только практическую защитную функцию, но и обереговую. Ведь окна — глаза избы, а глаза, как известно, — зеркало души…

Красиво, не правда ли?

Я рассказал всего о нескольких экспонатах, а их на выставке более двухсот! И у каждого предмета, а это скульптуры, посуда, мебель, лампы и так далее, своя история, своя идея, свой художественный подтекст, опирающийся на традицию, и свой актуальный контекст. И, повторюсь, у нас ещё есть два выходных дня, 29 и 30 ноября, чтобы все это великолепие увидеть собственными глазами. Приезжайте в Изборск, в наш выставочный зал, и приобщитесь к искусству современного дизайна.

 

И я завершаю. Сегодня у нас в Доме купца Белянина открылась уникальная фотовыставка – «Хранитель времени». Фотоснимки Изборка и его окрестностей были сделаны в 1950-е годы коренным изборянином, ветераном Великой Отечественной войны, художником Павлом Дмитриевичем Мельниковым.

Родившись в Изборске и с юных лет увлекшись рисованием, Павел Дмитриевич не получил профессионального художественного образования, но всю жизнь был верен своим занятиям искусством, воспевая красоту Изборской земли. При этом он не только изображал Изборск при помощи холстов, кистей и красок, но и фотографировал. Всего в фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится 44 фотографии Павла Дмитриевича Мельникова. На выставке «Хранитель времени» представлены 22 из них – виды Изборска и окрестностей.

 

Уникальность этих фотодокументов заключается прежде всего в том, что они сохранили для нас облик Изборской земли, каким он был в середине прошлого века. Например, на снимках можно увидеть восточный склон горы Жеравьей без привычной нам сегодня растительности; Изборскую крепость на фоне весеннего наводнения – разлива реки Смолки, после мелиоративных работ 1960-х годов превратившейся в мелководный ручей; Никольские ворота крепости до реставрационных работ 1970-х годов; здание богадельни, примыкавшее к крепостной стене неподалеку от храма Сергия Радонежского; остатки фундамента Пожарного депо Изборска у башни Вышка. Обо всех этих не сохранившихся до наших дней реалиях исторического Изборска мы знаем исключительно благодаря черно-белым фотографиям Павла Дмитриевича Мельникова.

 

Краеведческий вклад художника в культурное наследие Изборска поистине бесценен: вся его жизнь была посвящена живописи и изучению истории края, ведь Павел Дмитриевич был историком-краеведом, одним из создателей Изборского музея. Еще при жизни художника каждый изборянин, уезжая жить в другой город, старался взять на память его картину, и поэтому сегодня живопись и графика самодеятельного художника Мельникова украшают дома не только в Изборске, но и в Москве и Санкт-Петербурге, не только в России, но и в других странах. А у нас есть уникальная возможность увидеть сохраненное время на фотографиях в Доме Белянина. Приезжайте в Изборск, приходите на наши выставки и экспозиции, получайте незабываемые впечатления от истории и культуры древнего города.

А у меня на сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 104 человека
Сюжет: «Изборские истории» с Александром Донецким «Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени». ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени» «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима «Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» «Изборские истории» с Александром Донецким: Воинский подвиг сквозь века, фотогеничный театр и магия павловопосадских шалей «Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Живая икона патриотизма, выставочный проект «Крепость» и конкурс детского рисунка «Изборские истории» с Александром Донецким: Флагман внутреннего туризма и Год защитника Отечества в Изборске «Изборские истории» с Александром Донецким: Портал в город Трувора, главные выставки зимы и новогодняя афиша–2025  «Изборские истории»: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства». ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства» «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране «Изборские истории»: «Чудо Преображения», «Веселое имя Пушкин» и борьба с борщевиком. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Афиша «Ночи музеев» в Изборске, «архивный» Пушкин и битва с борщевиком   «Изборские истории» с Александром Донецким: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца» королевства Сетомаа «Изборские истории» с Александром Донецким: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты «Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души». ВИДЕО «Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души». ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души» «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый
28.11.2025, 19:400 Сотрудник псковского СОБР «Гепард» занял призовое место на чемпионате СЗФО Росгвардии по рукопашному бою 28.11.2025, 19:200 Волонтеры Псковской области восстановили оскверненную вандалами памятную табличку в Стругах Красных 28.11.2025, 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени» 28.11.2025, 19:000 Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию «Клады великих потрясений и тайны псковского кошеля»
28.11.2025, 18:400 Пять партий мороженной рыбы сняли с реализации за 9 месяцев в Псковской области 28.11.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 28.11.2025, 18:230 «Семейные ценности»: Легко ли быть многодетным отцом? ВИДЕО 28.11.2025, 18:220 ​​Запустить котельную школы №16 в Пскове планируют до конца года
28.11.2025, 18:220 В Великих Луках мать, уклонявшаяся от уплаты алиментов, получила обязательные работы 28.11.2025, 18:110 Легко ли быть отцом пятерых детей, ответил Антон Мороз 28.11.2025, 18:070 Рекомендации по лечению зубов во время беременности дали псковские стоматологи 28.11.2025, 17:590 Мокрый снег и до -2 градусов прогнозируют в Псковской области 29 ноября
28.11.2025, 17:580 Рэпер Macan ушел на военную службу в Росгвардию 28.11.2025, 17:510 Школа №2 в Пскове отмечает 65-летие 28.11.2025, 17:500 Николай Козловский провел традиционную предновогоднюю встречу с общественными советниками 28.11.2025, 17:410 «Великий, могучий»: Поймут только носители — изюминки русского языка. Часть 2. ВИДЕО
28.11.2025, 17:390 Антон Мороз рассказал о роли спорта в жизни современных семей  28.11.2025, 17:240 Полосу движения в районе переезда на улице Советской Армии в Пскове закроют до 12 декабря 28.11.2025, 17:210 Технологические инновации представили псковские изобретатели на региональном конкурсе 28.11.2025, 17:180 Подравшийся с псковским предпринимателем замгубернатора Вологодской области ушел в отставку
28.11.2025, 17:170 Фотофакт: Снежура образовалась на водяной глади реки Великой в Пскове 28.11.2025, 17:130 Ольга Иванова рекомендована на должность судьи Псковского городского суда 28.11.2025, 17:120 День бесплатной юридической помощи для участников СВО состоялся в Пскове 28.11.2025, 17:030 «Эмоции природы…» в Пушкинском заповеднике удостоены «бронзы» на фестивале нового дизайна
28.11.2025, 16:590 В Великих Луках осудили мужчину за экстремистский пост в соцсети. ВИДЕО 28.11.2025, 16:510 Из какого сора 28.11.2025, 16:490 Игорь Дитрих: Памятник князю Довмонту станет местом силы и притяжения 28.11.2025, 16:420 «Улицы Героев»: новый проект запускают ПЛН FM, АНО «Сила Юности» и правительство Псковской области
28.11.2025, 16:340 В псковской автошколе рассказали, как между собой называют улицу Труда 28.11.2025, 16:311 Открытие памятника Довмонту в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.11.2025, 16:300 Информационную акцию «Скажи нет коррупции» проведут псковские приставы 28.11.2025, 16:200 42-я сессия Псковской гордумы: бюджет в первом чтении и председатель КСП
28.11.2025, 16:190 С 35-летием налоговой службы поздравил псковское УФНС Юрий Сорокин от имени Собрания 28.11.2025, 16:140 Эксперт рассказал о ключевых трендах банковских программ в 2026 году 28.11.2025, 15:540 «Памятник создает не человек, а время»: Андрей Мартьянов представил псковичам своего Довмонта 28.11.2025, 15:470 Сергей Родин: Всероссийское общество автомобилистов формирует правильную культуру поведения на дороге
28.11.2025, 15:450 «Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров. ВИДЕО 28.11.2025, 15:280 Освещение, аварийные деревья и нерадивые соседи — Антон Мороз провел прием граждан в Любятово 28.11.2025, 15:250 Отмечайте День матери ярко на семейной пиратской вечеринке в «СтругановЪ» 28.11.2025, 15:160 Борис Елкин: Судьба памятника Довмонту — точно быть в центре внимания
28.11.2025, 15:010 СОБЫТИЕ: «Гражданская пресса» в честь 25-летия ПЛН передала корм в зооприют «Лесопилка» 28.11.2025, 14:590 Стартовала XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа» 28.11.2025, 14:520 «Дневной дозор»: Есть ли шанс на мир между Россией и Украиной в ближайшей перспективе? 28.11.2025, 14:420 В Госдуме прошло расширенное заседание фракции ЛДПР по реализации прав и защите матерей в РФ 
28.11.2025, 14:362 Антон Мороз: Родителям следует «подсвечивать» детям преимущества Псковской области 28.11.2025, 14:250 Псковская область вошла в число лидеров по применению маткапитала в ипотечных сделках — Сбер 28.11.2025, 14:230 В трех многоквартирных домах Пскова установят подъемники или пандусы по заявкам граждан 28.11.2025, 14:100 «Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»
28.11.2025, 14:040 Фотофакт: Обрезку деревьев производят на Рижском проспекте в Пскове 28.11.2025, 14:020 Памятник князю Довмонту торжественно открыли в Пскове. ФОТО 28.11.2025, 13:580 Названы причины закрытия дороги к псковской деревне Хотицы на год 28.11.2025, 13:480 В «Михайловском» дадут праздничный концерт ко Дню матери
28.11.2025, 13:460 Псковские профсоюзные учреждения помогают жителям Курской области 28.11.2025, 13:400 Антон Мороз: Бюджет Пскова максимально сбалансированный 28.11.2025, 13:250 Птичий грипп может создать более масштабную пандемию, чем COVID-19 28.11.2025, 13:230 Финал «Мисс и Миссис Псков-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.11.2025, 13:150 Выставки народных и авторских игрушек предлагают посетить гостям Изборска 28.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Антоном Морозом 28.11.2025, 12:420 Андрей Михайлов о новых старых главах и проблемах на селе 28.11.2025, 12:420 Псковичка прошла в сборную России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров
28.11.2025, 12:340 В Великих Луках введут туристический налог для гостиниц и хостелов 28.11.2025, 12:310 Камера «Ростелекома» запечатлела установку главной праздничной ели в Великом Новгороде 28.11.2025, 12:280 «На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки. ВИДЕО 28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы
28.11.2025, 12:210 Депутаты Великолукской гордумы оценили итоги ремонта дорог и дворов в 2025 году 28.11.2025, 12:140 ОЭЗ «Моглино»: как это работает 28.11.2025, 12:080 Редкие архивные фотографии Константина Симонова опубликовал Пушкинский заповедник к 110-летию советского поэта 28.11.2025, 12:070 Два экипажа ДПС работали на месте аварии на перекресте улиц Советской и Гражданской в Пскове
28.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.11.2025, 12:000 «Пастырь»: О значении веры в жизни человека. ВИДЕО 28.11.2025, 11:570 Ирина Стаканова вновь возглавила Контрольно-счетную палату Пскова  28.11.2025, 11:560 Начался финал конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области
28.11.2025, 11:350 Следователи дважды выезжали на смертельные пожары в Великих Луках 28.11.2025, 11:270 В Пскове стартовал городской финал брейн-ринга «Кворум» 28.11.2025, 11:220 Принятие бюджета в первом чтении обсуждают на заседании гордумы в Великих Луках 28.11.2025, 11:200 Фотофакт: Новогоднюю ель монтируют в Детском парке в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru