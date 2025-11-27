Культура

Выставки народных и авторских игрушек предлагают посетить гостям Изборска

Две выставки народных и авторских игрушек «Родная сказка» и «12 месяцев» работают в Доме купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Также здесь можно увидеть интерьер купеческого дома, посетить выставку редких предметов для измерения веса, длины и объёма «Урок равновесия».

«После осмотра старинного купеческого дома вы сможете побывать в музейной мастерской и изготовить там елочную игрушку, а также поучаствовать в нашем конкурсе», - рассказали представители музея.

Напомним, недавно стартовал конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Подарок для изборской ёлки».