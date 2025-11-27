Культура

Псковский музей-заповедник представил кортик генерал-лейтенанта Александра Черепанова

Псковский музей-заповедник пополнил экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» новым экспонатом. Теперь посетители могут увидеть офицерский кортик и ножны, принадлежавшие генерал-лейтенанту Александру Ивановичу Черепанову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея



Александр Черепанов (1895-1984) был советским военачальником, сражался в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Он также служил главным военным советником в Китае и удостоился звания Почетного гражданина Пскова.

Черепанов принимал участие в боевых столкновениях под Псковом в 1918 году, командовал 23-й армией Ленинградского фронта во время Великой Отечественной войны. Его войска обороняли Карельский перешеек, прикрывали Ленинград с севера и участвовали в прорыве блокады города. После войны Александр Черепанов занимал высокие должности в Болгарии и в главном управлении военно-учебных заведений. Его наградили множеством советских и иностранных наград.

Александр Черепанов скончался в Москве, но его похоронили в Пскове согласно завещанию.