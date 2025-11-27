Культура

Музей-заповедник «Изборск» приглашает посетить музей-усадьбу народа Сето, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении культуры.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

«Приглашаем вас в усадьбу народа сето в деревне Сигово – место, где оживают старинные предания, а воздух наполнен теплом и тайнами. Здесь, у горячей печки, вам расскажут сказки, которые веками передавались из уст в уста. Вы почувствуете уют деревенского дома и окунётесь в атмосферу настоящего зимнего волшебства. Ждём в гости семьи и всех, кто верит в чудо!» - поделились в музее.

Обязательна предварительная запись: +7 (921) 002-31-76. Адрес: деревня Сигово, Музей-усадьба народа Сето