Культура

Замдиректора музея-заповедника «Изборск» Владимир Куприн принял участие в академии творческих индустрий

В академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму завершился третий модуль всероссийского семинара «Маяки культуры». В нем принял участие заместитель директора по специальным программам музея-заповедника «Изборск» Владимир Куприн, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

На форуме встретились специалисты со всей страны, ответственные за воспитательную работу в сфере культуры. Программа «Маяков» была насыщенной и разнообразной. Участники обсудили итоги года, свои достижения и успехи, а также проблемы, с которыми пришлось столкнуться; познакомились с лучшими практиками воспитательной работы в учреждениях культуры, выяснили, какие мотивы нужно учитывать при работе с аудиторией, наметили основные ориентиры в методологии.

«Благодарим за поддержку и реализацию проекта «Маяки культуры» Министерство культуры Российской Федерации и академию "Меганом"», - выразили благодарность в музее.