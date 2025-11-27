Культура

Юбилейный Пушкинский вечер в Кишинёве посвятили псковским Михайловскому и Тригорскому

В Молдове, в Пушкинской аудитории Российского центра науки и культуры в Кишиневе, состоялся литературно-просветительский вечер «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» со ссылкой на информацию от Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Фото здесь и далее: РЦНК в Кишинёве

Как рассказали в Пушкинском Заповеднике, вечер был посвящён пребыванию поэта в так называемой северной ссылке — в псковском родовом имении, точнее даже — 200-летию её центрального, 1825 года.

Пушкинская аудитория в Кишинёве регулярно отмечает юбилейные даты и годовщины тех или иных событий в жизни и творчестве Пушкина, а период ссылки в Псковскую губернию для поэта был особо значимым. Два года, которые он сам назвал «незаметными», стали временем духовного преображения и небывалого творческого подъёма. Здесь, «в глуши, во мраке заточенья», Пушкин создал более ста произведений, в том числе такие шедевры, как трагедию «Борис Годунов», центральные главы «Евгения Онегина».

Гости «Русского дома» побывали на виртуальных прогулках по Михайловскому и Тригорскому. Координатор культурных проектов РЦНК в Кишинёве Ольга Батаева среди прочего рассказала своим слушателям об обитателях и гостях Тригорского, среди которых была и «гений чистой красоты» Анна Керн, чьё 225-летие также отмечали в этом году. Шла речь и об истории романса Пушкина — Глинки «Я помню чудное мгновенье», и о непростой судьбе самой Анны Петровны и её дочери Екатерины — адресатов стихов и музыки этой лирического миниатюры. Сам романс на вечере прозвучал в записи — в исполнении выдающегося лирического тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева. Сюрпризом для присутствующих стал финальный номер программы — выступление исполнителя популярных песен и романсов Виталия Моисеенко, который в этот раз взял на себя роль чтеца: исполнил шуточную поэму «Граф Нулин», также созданную Пушкиным двести лет назад.

В музее особо отметили, что подобные встречи помогают нашим соотечественникам даже за пределами России сохранять живую связь с пушкинским наследием, с нашей культурой. Сам же Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает со многими центрами русской науки культуры в ближнем и дальнем зарубежье, а также с Россотрудничеством, которое координирует работу этих «Русских домов» по всему миру.