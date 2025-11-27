Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
в «СтругановЪ»
Почему такие желтые?
Работа в «Россети Северо-Запад»
До нового года не трогать!
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Как устроить свидание мечты?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
ESG-активность на Некрасова
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
 
 
 
ещё Культура 27.11.2025 16:370 Фальшивые деньги и шумящие украшения — чем удивит археологическая выставка в Пскове 07.12.2025 13:160 Совсем не какофония! — в конкурсную программу фестиваля в «Михайловском» сегодня включены 17 мультфильмов 07.12.2025 12:000 Традиции Рождества: театральная выставка открылась в Изборске 07.12.2025 10:560 Литературный вечер «Воины тайного слова» пройдет в Пскове 7 декабря 06.12.2025 17:200 «Псков:Совриск»: в Пскове открылась выставка-портрет города глазами молодых художников 06.12.2025 16:000 Интеллектуальный квиз «Ума палата в Палатах» отметит 150-летие Псковского музея-заповедника
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 11:062 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 04.12.2025 18:376 Наталья Ильина отправится под домашний арест 03.12.2025 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 30.11.2025 14:200 Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Вадим Смирнов 02.12.2025 08:390 Хозяйственное строение пострадало в результате падения БПЛА в Себежском округе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Традиции Рождества: театральная выставка открылась в Изборске

07.12.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Рождество — это не только торжественные богослужения, украшенная ель и накрытый к празднику стол. В XIX веке в семьях была традиция встречать его домашними спектаклями. Именно из увлечения Саввы Мамонтова и Константина Станиславского любительскими постановками впоследствии вырос режиссерский театр.

С творческими традициями известных русских семей знакомит выставка «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», которая открылась 6 декабря в музее-заповеднике «Изборск». Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Волшебный проект

«Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» — это совместный проект музея-заповедника «Изборск», Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Музея Московского художественного академического театра, который посвящен творческому наследию двух домашних театральных кружков Москвы 1880-90-х годов – Мамонтовскому и Алексеевскому, сыгравших важную роль в истории русского театра конца XIX–начала XX веков.

На выставке представлено более 250 экспонатов, среди которых подлинные произведения русских художников: скульптуры Михаила Врубеля, рисунки и эскизы декораций Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Поленова, Константина Коровина. Все эти художники дружили и тесно сотрудничали с двумя яркими деятелями русской культуры – Саввой Мамонтовым и его близким другом Константином Алексеевым, прославившимся на весь мир под фамилией Станиславский. И, конечно, в выставочном зале можно увидеть оригинальные сценические костюмы из знаменитых театральных постановок знаментитого режиссера.

На открытии выставки директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская отметила, что принимать в выставочном зале «крупные, интересные, самые яркие» музеи страны - это большая честь для коллектива.

«Я рада, что так много гостей приехало к нам на открытие совершенно волшебного проекта, который рассказывает об удивительной традиции празднования Рождества, когда вдохновение посещало дома и людей», - сказала Наталья Дубровская.

«Каждый раз, когда нас собирает Изборский музей-заповедник, мы для себя открываем небольшую, но новую страницу жизни нашей страны. И сегодняшняя выставка представляет нам Рождество в историческом, театральном и художественном контексте», - поделился впечатлениями от экспозиции заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Он поблагодарил организаторов выставки «за то, что посвятили тему настоящим русским традициям празднования Рождества, которые связаны с искусством, культурой и художественным воплощением на театральной сцене». «Я точно так же, как и вы, постараюсь сегодня, благодаря экспонированию этой выставки в этом замечательном зале, получить те важные эмоции, которые будут предварять праздник», - заметил Виктор Остренко.

Над проектом работала большая команда из двух музеев, которые активно сотрудничают между собой. «Мы достаточно долго искали название для нашей выставки. И тут руководитель музея МХАТ сказала: «А почему бы нам не назвать ее «Рождество в приятной компании»? А продолжением стала цитата Станиславского: «Вдохновение является лишь в праздники»», - рассказала директор Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина.

Проект оправдывает название — выставка действительно вдохновляет. Посетители могут увидеть и живопись, и графику, и скульптуру, и удивительные исторические фотографии, и макеты спектаклей, выполненные Константином Станиславским. «И, конечно же, это костюмы, которым более 100 лет! Без них никуда. Трогать их нельзя — это все-таки музейные экспонаты. Но есть возможность их увидеть и насладиться всем, что мы здесь представляем», - сказала Елена Воронина.

Рождение театра

Все экспонаты связаны с жизнью двух знаменитых семей — Алексеевых и Мамонтовых и их ярких представителей, Константина Станиславского (Алексеева) и Саввы Мамонтова, которые сыграли важную роль в развитии театрального искусства.

Из домашнего театра Мамонтовых родилась первая русская частная опера. Из театра семьи Алексеевых - знаменитый художественный театр Станиславского. А начиналось все с «живых картин» и домашних спектаклей с декорациями, которые создавали лучшие мастера своего времени.

Замдиректора музея МХАТ Марфа Бубнова обратила внимание на цитаты Константина Станиславского о Савве Мамонтове. «Самое главное, что он сказал: ««Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство». И Константин Сергеевич сумел продолжить это дело, создав государственный театр, который существует до сих пор», - отметила она.

Напомнили на открытии выставки и о традиции больших дружных семей. «У Алексеевых было восемь детей, у отца Саввы Ивановича тоже восемь детей. Это большие кланы. Не случайно соединились две фамилии, Алексеевы и Мамонтовы. Жена Саввы Ивановича, Елизавета Григорьевна, была двоюродной сестрой Константина Сергеевича Станиславского. Также у них были общие идеи, они оба считали, что искусство может человека сделать красивее и лучше», - рассказала заместитель директора музея-заповедника «Абрамцево» Елена Митрофанова.

Кстати, под центральной новогодней елкой, украсившей выставочный зал, не случайно разместилась игрушечная железная дорога. «По воспоминаниям современников, Савва Мамонтов обладал «вдохновляющим деспотизмом», благодаря которому реализовались многие проекты. Он внес огромный вклад в промышленное развитие страны. Основные проекты Саввы Мамонтова были связаны с железной дорогой. Он создал две дороги, а станции железных дорог он превращал в усадьбы. И на выставке можно видеть проекты многих таких зданий», - сообщила Елена Митрофанова.

 

Перерезать ленточку в честь открытия выставки пригласили почетных гостей и всех, кто принимал участие в работе над проектом. И, конечно, в преддверии нового года и Рождества не обошлось без подарков. Сотрудникам музея-заповедника «Абрамцево» и музея МХАТ коллеги вручили новогодние шары, сделанные в музейной мастерской Изборска.

«Наш музей объявил конкурс елочной игрушки «Подарок для изборской ёлки». Мы благодарны нашему отцу Дмитрию, настоятелю Никольского собора, что он поддержал инициативу. И все новогодние игрушки участников конкурса, появятся на наших музейных ёлках и на елке в Никольском соборе в Изборской крепости на Рождество», - рассказала Наталья Дубровская.

А это значит, что Рождество в Изборске обещает быть волшебным, вдохновляющим и пройдет в приятной компании его жителей и многочисленных гостей музея-заповедника.

Светлана Синцова

Теги: #изборский музей #изборск #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
О чем вы спросили бы президента в ходе прямой линии?
В опросе приняло участие 218 человек
07.12.2025, 13:400 В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами 07.12.2025, 13:160 Совсем не какофония! — в конкурсную программу фестиваля в «Михайловском» сегодня включены 17 мультфильмов 07.12.2025, 12:460 Псковские инспекторы ППС вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться 07.12.2025, 12:400 Следователей приглашают на службу в псковскую полицию
07.12.2025, 12:200 Минздрав поддержал идею писать о вреде алкоголя на бутылках 07.12.2025, 12:000 Традиции Рождества: театральная выставка открылась в Изборске 07.12.2025, 11:430 Опубликован топ-10 отраслей с самым высоким спросом на персонал 07.12.2025, 11:180 Разнорабочего из Любятово продолжают искать псковские полицейские
07.12.2025, 10:560 Литературный вечер «Воины тайного слова» пройдет в Пскове 7 декабря 07.12.2025, 10:400 Двое жителей Великих Лук и Себежа перевели мошенникам более 200 тысяч рублей 07.12.2025, 10:201 Стало известно, какая минимальная зарплата будет в 2026 году 07.12.2025, 10:040 Вера Кондратьева получила Благодарственное письмо президента России
07.12.2025, 09:370 Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря 07.12.2025, 09:190 День инженерно-авиационной службы ВКС России празднуют сегодня 07.12.2025, 09:000 В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков и ведомств 07.12.2025, 00:060 В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной
06.12.2025, 23:070 В Пскове изменят режим работы светофора Октябрьский – Гагарина после замены кабеля 06.12.2025, 22:130 Ограждение появится у детской музыкальной школы после ремонта улицы Советской в Пскове 06.12.2025, 22:000 Смартфоны россиян массово взламывают с помощью новогодних открыток 06.12.2025, 21:400 Госавтоинспекция Псковской области призывает к осторожности на дорогах в зимний период
06.12.2025, 21:200 Музей спорта Псковского края в третий раз вошел в число призеров всероссийского конкурса 06.12.2025, 21:040 В Пскове не изменится режим работы светофора Октябрьский - Некрасова 06.12.2025, 21:000 Фотофакт: В Пскове на центральных улицах появились световые фигуры трубящих ангелов 06.12.2025, 20:460 Разрыв в «двойной сплошной» для поворота налево появится на улице Льва Толстого
06.12.2025, 20:400 Россиян предупредили о способе мошенничества с «совместным фото» 06.12.2025, 20:200 В Псковском УФСИН наградили специалистов инженерно-технического обеспечения и связи 06.12.2025, 20:110 В Пскове постоянно меняют места дислокации камер «на ремень» 06.12.2025, 20:001 Фотофакт: Известное псковское окно на Советской украсили к Новому году фигурами лошадей
06.12.2025, 19:390 В центре Пскова ограничат парковку транспорта возле одного из госучреждений 06.12.2025, 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025, 19:200 Фотофакт: В Пскове установили главную новогоднюю елку 06.12.2025, 19:110 В Петербурге суд отложил рассмотрение дела о незаконно подаренном автомобиле псковскому чиновнику
06.12.2025, 19:001 Федеральная программа «кадрового резерва» привела выпускника к руководству образованием Псковской области 06.12.2025, 18:403 Псковская область стала лауреатом федеральной премии за достижения в сфере здравоохранения 06.12.2025, 18:200 Пыталовский суд конфисковал автомобиль у повторно пойманного пьяного водителя 06.12.2025, 18:000 Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры
06.12.2025, 17:401 В Псковской области за долг по ОСАГО судебные приставы арестовали и увезли автомобиль 06.12.2025, 17:313 В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации 06.12.2025, 17:200 «Псков:Совриск»: в Пскове открылась выставка-портрет города глазами молодых художников 06.12.2025, 17:000 Погибших на Псковской земле бойцов из Казахстана спустя 80 лет вернули на родину
06.12.2025, 16:400 Псков и Нижневартовск договорились о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве 06.12.2025, 16:202 Цены на алкоголь вырастут в 2026 году 06.12.2025, 16:000 Интеллектуальный квиз «Ума палата в Палатах» отметит 150-летие Псковского музея-заповедника 06.12.2025, 15:400 В Псковской области уничтожат 17 тысяч луковиц тюльпанов из-за опасного карантинного вредителя
06.12.2025, 15:200 Мероприятие «Герои страны – герои сердца» пройдет ко Дню героев Отечества в Псковском музее 06.12.2025, 15:001 Михаил Ведерников: Для псковской земли Александр Невский – особая святыня и покровитель 06.12.2025, 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 06.12.2025, 14:200 В страшном ДТП в Островском районе погибли три человека
06.12.2025, 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий 06.12.2025, 13:400 Видеоверсию сказки Чуковского «Бармалей» подготовят псковские дети к 100-летию произведения 06.12.2025, 13:050 «Как брызги шампанского!..» 06.12.2025, 13:000 Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» проходит в Пскове
06.12.2025, 12:450 О мировом дереве-дубе и златой цепи миропорядка рассказал ульяновцам научный сотрудник «Михайловского» 06.12.2025, 12:400 В музее-заповеднике «Изборск» чтут князя Александра Невского 06.12.2025, 12:200 Псковское погрануправление информирует о важных изменениях в правилах выезда детей за границу 06.12.2025, 12:000 В помете голубей нашли опасные для людей патогены
06.12.2025, 11:400 В Изборске вновь работает музейное кафе «Блинная» 06.12.2025, 11:200 Более 120 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове 06.12.2025, 11:000 В СОЦПРОФ поддержали переориентацию образования на востребованные профессии 06.12.2025, 10:400 Фотофакт: В центре Пскова началась установка новогодней елки
06.12.2025, 10:200 В Палкинском районе женщине грозит уголовное дело за долги по алиментам в 2,8 млн рублей 06.12.2025, 10:000 Творчество живописца Ци Ванли представили в Псковском музее 06.12.2025, 09:400 Росгвардия приняла участие в заседании Военного совета Северо-Западного округа 06.12.2025, 09:200 В Псковском филиале университета ФСИН прошли интеллектуальные игры для школьников
06.12.2025, 09:000 День памяти великого князя Александра Невского отмечают 6 декабря 05.12.2025, 22:024 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.12.2025, 22:000 Через сказки можно заложить в детское мышление «миллионерские» привычки - психолог 05.12.2025, 21:411 «Единая Россия» дала старт первой «Елке желаний» в Великих Луках
05.12.2025, 21:200 До +5 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 6 декабря 05.12.2025, 20:540 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Minecraft 05.12.2025, 20:381 «Дневной дозор»: Искусственный интеллект на выборах - помощь или угроза? 05.12.2025, 20:320 Герб царского арапа и пистолеты Пушкина: «Михайловское» приглашает на научные чтения «для своих»
05.12.2025, 20:300 Нутрициолог поделилась идеями безалкогольных напитков для Нового года 05.12.2025, 20:035 Льва Шлосберга* заключили под стражу по новому уголовному делу 05.12.2025, 20:010 Выставка «Псковская палитра» объединила работы местных художников последних лет 05.12.2025, 20:000 Рождественские чтения пройдут в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru