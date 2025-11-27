Культура

Традиции Рождества: театральная выставка открылась в Изборске

Рождество — это не только торжественные богослужения, украшенная ель и накрытый к празднику стол. В XIX веке в семьях была традиция встречать его домашними спектаклями. Именно из увлечения Саввы Мамонтова и Константина Станиславского любительскими постановками впоследствии вырос режиссерский театр.

С творческими традициями известных русских семей знакомит выставка «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», которая открылась 6 декабря в музее-заповеднике «Изборск». Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Волшебный проект

«Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» — это совместный проект музея-заповедника «Изборск», Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Музея Московского художественного академического театра, который посвящен творческому наследию двух домашних театральных кружков Москвы 1880-90-х годов – Мамонтовскому и Алексеевскому, сыгравших важную роль в истории русского театра конца XIX–начала XX веков.

На выставке представлено более 250 экспонатов, среди которых подлинные произведения русских художников: скульптуры Михаила Врубеля, рисунки и эскизы декораций Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Поленова, Константина Коровина. Все эти художники дружили и тесно сотрудничали с двумя яркими деятелями русской культуры – Саввой Мамонтовым и его близким другом Константином Алексеевым, прославившимся на весь мир под фамилией Станиславский. И, конечно, в выставочном зале можно увидеть оригинальные сценические костюмы из знаменитых театральных постановок знаментитого режиссера.

На открытии выставки директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская отметила, что принимать в выставочном зале «крупные, интересные, самые яркие» музеи страны - это большая честь для коллектива.

«Я рада, что так много гостей приехало к нам на открытие совершенно волшебного проекта, который рассказывает об удивительной традиции празднования Рождества, когда вдохновение посещало дома и людей», - сказала Наталья Дубровская.

«Каждый раз, когда нас собирает Изборский музей-заповедник, мы для себя открываем небольшую, но новую страницу жизни нашей страны. И сегодняшняя выставка представляет нам Рождество в историческом, театральном и художественном контексте», - поделился впечатлениями от экспозиции заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Он поблагодарил организаторов выставки «за то, что посвятили тему настоящим русским традициям празднования Рождества, которые связаны с искусством, культурой и художественным воплощением на театральной сцене». «Я точно так же, как и вы, постараюсь сегодня, благодаря экспонированию этой выставки в этом замечательном зале, получить те важные эмоции, которые будут предварять праздник», - заметил Виктор Остренко.

Над проектом работала большая команда из двух музеев, которые активно сотрудничают между собой. «Мы достаточно долго искали название для нашей выставки. И тут руководитель музея МХАТ сказала: «А почему бы нам не назвать ее «Рождество в приятной компании»? А продолжением стала цитата Станиславского: «Вдохновение является лишь в праздники»», - рассказала директор Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина.

Проект оправдывает название — выставка действительно вдохновляет. Посетители могут увидеть и живопись, и графику, и скульптуру, и удивительные исторические фотографии, и макеты спектаклей, выполненные Константином Станиславским. «И, конечно же, это костюмы, которым более 100 лет! Без них никуда. Трогать их нельзя — это все-таки музейные экспонаты. Но есть возможность их увидеть и насладиться всем, что мы здесь представляем», - сказала Елена Воронина.

Рождение театра

Все экспонаты связаны с жизнью двух знаменитых семей — Алексеевых и Мамонтовых и их ярких представителей, Константина Станиславского (Алексеева) и Саввы Мамонтова, которые сыграли важную роль в развитии театрального искусства.

Из домашнего театра Мамонтовых родилась первая русская частная опера. Из театра семьи Алексеевых - знаменитый художественный театр Станиславского. А начиналось все с «живых картин» и домашних спектаклей с декорациями, которые создавали лучшие мастера своего времени.

Замдиректора музея МХАТ Марфа Бубнова обратила внимание на цитаты Константина Станиславского о Савве Мамонтове. «Самое главное, что он сказал: ««Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство». И Константин Сергеевич сумел продолжить это дело, создав государственный театр, который существует до сих пор», - отметила она.

Напомнили на открытии выставки и о традиции больших дружных семей. «У Алексеевых было восемь детей, у отца Саввы Ивановича тоже восемь детей. Это большие кланы. Не случайно соединились две фамилии, Алексеевы и Мамонтовы. Жена Саввы Ивановича, Елизавета Григорьевна, была двоюродной сестрой Константина Сергеевича Станиславского. Также у них были общие идеи, они оба считали, что искусство может человека сделать красивее и лучше», - рассказала заместитель директора музея-заповедника «Абрамцево» Елена Митрофанова.

Кстати, под центральной новогодней елкой, украсившей выставочный зал, не случайно разместилась игрушечная железная дорога. «По воспоминаниям современников, Савва Мамонтов обладал «вдохновляющим деспотизмом», благодаря которому реализовались многие проекты. Он внес огромный вклад в промышленное развитие страны. Основные проекты Саввы Мамонтова были связаны с железной дорогой. Он создал две дороги, а станции железных дорог он превращал в усадьбы. И на выставке можно видеть проекты многих таких зданий», - сообщила Елена Митрофанова.

Перерезать ленточку в честь открытия выставки пригласили почетных гостей и всех, кто принимал участие в работе над проектом. И, конечно, в преддверии нового года и Рождества не обошлось без подарков. Сотрудникам музея-заповедника «Абрамцево» и музея МХАТ коллеги вручили новогодние шары, сделанные в музейной мастерской Изборска.

«Наш музей объявил конкурс елочной игрушки «Подарок для изборской ёлки». Мы благодарны нашему отцу Дмитрию, настоятелю Никольского собора, что он поддержал инициативу. И все новогодние игрушки участников конкурса, появятся на наших музейных ёлках и на елке в Никольском соборе в Изборской крепости на Рождество», - рассказала Наталья Дубровская.

А это значит, что Рождество в Изборске обещает быть волшебным, вдохновляющим и пройдет в приятной компании его жителей и многочисленных гостей музея-заповедника.

Светлана Синцова