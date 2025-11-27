Культура

Девятилетняя псковичка Арина Морозова стала чемпионом мира по электро-танцам в Париже

Воспитанница школы танцев «Dance Family» Арина Морозова, стала чемпионом мира по электро-танцам LRC World в Париже, сообщается на странице руководителя школы Александра Павлова в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Александр Павлов / «ВКонтакте»

«Моя ученица ARISHA Арина Морозова стала чемпионом мира на LRC WORLD в Париже! Предварительно она стала чемпионом России выиграв у всех детей до 14 лет включительно, Арине 9. В Париже она обошла других детей из Франции, Морокко, Румынии и Италии! Мы везем кубок домой! Псков, Школа танцев "Dance Family" и команда EDF навсегда вошла в историю такого стиля танца как Electro Dance!» - сообщил Александр Павлов.

Также он выразил слова благодарности педагогу по акробатике София Киперман.

«Отдельно хочу поблагодарить София Киперман, педагогу по акробатике, которая много вкладывает в Арину, а также ее родителей Татьяна Морозова и Евгения Морозова - они всем сердцем любят своего ребенка и стараются во благо» - добавил Александр Павлов.

Напомним, ранее Арина Морозова стала чемпионом по России в категории по Electro Dance на фестивале «Север Dance Forever», который проходил в Москве.