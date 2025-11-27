Культура

Выставка о Мамонтовых и Станиславском открылась в музее‑заповеднике «Изборск»

В музее-заповеднике «Изборск» открылся совместный выставочный проект музея Московского художественного академического театра и музея-заповедника «Абрамцево», который раскрывает эту удивительную историю через две легендарные семьи – Мамонтовых и Алексеевых (Станиславского), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Музей-заповденик «Изборск»

«В их московских особняках и подмосковных усадьбах для постановки домашних спектаклей собирался весь цвет русского искусства: Репин, Васнецов, Серов, Поленов, Коровин, Врубель, и домашние спектакли превращались в лабораторию будущего театра», - отмечают искусствоведы.

Особое место на выставке занимает история постановки «Снегурочки». Васнецов, никогда прежде не писавший декораций, расстилал холст прямо на полу и работал до двух ночи, а Мамонтов, взглянув, говорил: «А хорошо!». Этот спектакль позже вдохновил Станиславского – он даже отправил экспедицию на Север «искать сказку» для своей постановки.

И Мамонтов, и Станиславский были успешными предпринимателями: один строил железные дороги, другой совершенствовал золотоканительное производство, но их настоящей страстью стало искусство сцены. На выставке представлены проекты железнодорожных вокзалов Саввы Мамонтова, изделия абрамцевских мастерских, фабричные образцы – словно параллельные миры двух великих устроителей русского театра.

Что представлено на выставке:

Скульптуры, рисунки и эскизы декораций знаменитых художников Серебряного века

Костюмы, бутафория и макеты оформления спектаклей

Редкие фотографии, афиши, личные вещи

Предметы, рассказывающие о предпринимательской деятельности Мамонтова и Станиславского

«Эта выставка о том, как тёплая атмосфера домашнего праздника, дружбы и свободы творчества породила явления, изменившие русскую культуру», - пояснили сотрудники музея-заповедника.