Культура

От пожара и несчастных случаев: в Изборске можно увидеть старинные страховые доски

В музее‑заповеднике «Изборск» хранятся уникальные свидетели истории страхования в России и Прибалтике — две старинные страховые доски. Одна относится к 1867 году и принадлежит «Русскому страховому от огня обществу», вторая — к эстонской компании «Eesti Lloyd». Какую роль играли эти таблички и почему сегодня они — ценные музейные экспонаты, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей‑заповедник «Изборск»

Традиция страхования помещений от огня в нашей стране восходит к первой половине XIX века; тогда же появились и первые страховые таблички.

Наличие подобной таблички на здании, помимо прямой функции, то есть указания на то, что помещение застраховано, выполняло еще несколько косвенных функций. Табличка рекламировала страховщика и саму идею страхования, а также указывала на высокий социальный статус владельца помещения, способного позволить себе оплатить страховку.

В фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранятся две страховые доски (таблички).

Первая из них принадлежит «Русскому страховому обществу» и датируется 1867 годом. Компания была учреждена в 1867 году (что и указано на табличке) и первоначально называлась «Русское страховое от огня общество». Правление компании находилось в Санкт-Петербурге. В 1896 году кампания была переименована в «Русское страховое общество».

Табличка изготовлена из жести в форме фигурного щита, буквы золотистого цвета, фон – черный. Окантовка таблички – синий, красный и золотистый цвета.

Вторая табличка принадлежит страховому акционерному обществу «Eesti Lloyd» – эстонской страховой компании, действовавший в Таллине. Компания была основана в 1919 году. Занималась в том числе страхованием рабочих и служащих от несчастных случаев, а также страхованием жизни. Эстонское страховое акционерное общество «Lloyd» было национализировано в 1940 году.

Пожарный знак изготовлен из прессованного олова для «Eesti Lloyd Kindlustuse Selts» в Таллине (Эстония), с выпуклым голубым львом в центре и названием компании на темно-синей окантовке.

Подобные таблички использовались в Изборске местными жителями, застраховавшими свои дома от пожара. Начиная с середины прошлого века традиция изготовления подобных табличек сходит на нет. Сегодня старые страховые доски являются предметами коллекционирования.