Культура

Поучаствовать в создании новогодней игрушки собственными руками приглашают псковичей

В грядущие субботу и воскресенье псковичей приглашают в Палаты у Сокольей башни делать новогодние игрушки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

На мастер-классе «Новогоднее настроение» у всех желающих будет возможность создать декоративную игрушку из фетра своими руками или расписать деревянную игрушку по своему вкусу.

13 и 14 декабря (суббота, воскресенье) в 11:00.

Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Телефон для записи: +78112331390 (доб. 1).