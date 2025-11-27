Культура

Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск»

В археологическом депозитарии музея‑заповедника «Изборск» представлен уникальный межевой камень XIV века с древнерусской надписью — редчайшая находка, проливающая свет на земельные отношения и палеографию Древней Руси. Камень обнаружили ещё в 1972 году при раскопках Труворова городища, а сегодня учёные смогли расшифровать его надпись и определить историческую ценность. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея‑заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Это межевой камень XIV века с надписью - редчайшая находка изборских археологов. Обычно валунами с плоской поверхностью и высеченным на ней крестом местные жители до недавнего времени обозначали границы своих земельных владений – пахотных участков и сенокосных угодий. В Древней Руси межевые камни, как и другие межевые знаки, назывались межниками. Но межевой камень в музее-заповеднике «Изборск» особенный, и является памятником палеографии и археологии.

Найден он в 1972 года при раскопках Труворова городища недалеко от церкви Николы. Сделан межник из светло-серого известнякового камня. На поверхности процарапана надпись, состоящая из двух частей, обведенных прямыми линиями в виде прямоугольников. Надпись «меза наса чсть воротькова» читается как «межа наша часть Воротькова». Слово «межа» означает, что это порубежный знак. И стоит он на земле, владельцем которого является Воротько (или Воротков, т. е. сын Воротьки). Это сокращение от имени Воротислав, распостраненного на Руси.

Палеографические особенности надписи дают основание ученым датировать ее XIV веком. И по мнению доктора исторических наук В. В. Седова межевой камень относится к периоду, когда Изборская крепость находилась на Жеравьей горе и служила мощным форпостом на западных рубежах Псковской земли. Очень вероятно, что одному из защитников крепости и принадлежал этот межевой камень.

Впоследствии, видимо, в XVI веке, камень был использован для фундамента монастырской постройки.